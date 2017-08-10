Гиггз предрекает переход Бэйла в «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поразмышлял о перспективах хавбека мадридского «Реала» Гарета Бэйла когда-нибудь оказаться в составе «красных дьяволов».

«Не думаю, что валлиец куда-то перейдет конкретно этим летом, но убежден, что настанет момент, когда Гарет окажется в качестве игрока «Юнайтед» на «Олд Траффорд». Если Бэйл захочет вернуться в Англию, то здесь его смогут принять очень немногие клубы. Его зарплата велика. Конкурировать с «Реалом» в плане престижа могут далеко не все английские команды.

Я знаю, что сейчас Бэйл счастлив в «Реале». Если это так, то уходить никакого смысла нет», – говорит Гиггз.

Ранее наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявлял о желании видеть в команде Бэйла.