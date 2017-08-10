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    Гиггз предрекает переход Бэйла в «Манчестер Юнайтед»

    Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поразмышлял о перспективах хавбека мадридского «Реала» Гарета Бэйла когда-нибудь оказаться в составе «красных дьяволов».

    «Не думаю, что валлиец куда-то перейдет конкретно этим летом, но убежден, что настанет момент, когда Гарет окажется в качестве игрока «Юнайтед» на «Олд Траффорд». Если Бэйл захочет вернуться в Англию, то здесь его смогут принять очень немногие клубы. Его зарплата велика. Конкурировать с «Реалом» в плане престижа могут далеко не все английские команды.

    Я знаю, что сейчас Бэйл счастлив в «Реале». Если это так, то уходить никакого смысла нет», – говорит Гиггз.

    Ранее наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявлял о желании видеть в команде Бэйла.

    Источник: Squawka Football

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    10.08.2017 12:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14

      pekasa 11 августа 2017, 01:27

      не нужен он, одни травмы, будет в больничке валяться ((

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 августа 2017, 15:20

      За такое бабло и с его травматичностью не нужен...

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > ivanthebest 10 августа 2017, 17:01

      Согласен полностью!!! Я вообще не понимаю за чем он нужен за такое бабло???

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 10 августа 2017, 13:59

      Почему бы и нет.., хотя уже 28, скорость падает.

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