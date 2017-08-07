Моуринью: «Если Бэйл не будет входить в планы «Реала», готов поспорить за него с другими командами»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что готов приобрести в команду полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.

«Если Бэйл не будет входить в планы «Реала», что означало бы его уход и появление нового игрока, готов вступить в борьбу с другими тренерами, которые хотят видеть Гарета в своих командах», – сказал Моуринью.

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» хотят приобрести 28-летнего валлийца за 90 миллионов фунтов стерлингов.