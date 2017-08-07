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    Моуринью: «Если Бэйл не будет входить в планы «Реала», готов поспорить за него с другими командами»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что готов приобрести в команду полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.

    «Если Бэйл не будет входить в планы «Реала», что означало бы его уход и появление нового игрока, готов вступить в борьбу с другими тренерами, которые хотят видеть Гарета в своих командах», – сказал Моуринью.

    Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» хотят приобрести 28-летнего валлийца за 90 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: Goal.com

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    07.08.2017 22:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      pekasa 8 августа 2017, 01:10

      не надо, травмы у него действительно постоянно ((
      даже сейчас в турне получить умудрился

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