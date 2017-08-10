«Челси» получит еще три трансфера

До завершения текущего трансферного окна руководство «Челси» планирует подписать трех новичков, сообщает Sky Sports. Об этом был оповещен главный тренер команды Антонио Конте.

Известно, что итальянский специалист рассчитывает заполучить усиление на позицию крайнего защитника, полузащитника и нападающего.

«Челси» уже проявлял интерес в этой связи к Дэнни Дринкуотеру, Алексу Окслэд-Чемберлену, Сержу Орье и Вирджилу ван Дейку.