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    «Челси» получит еще три трансфера

    До завершения текущего трансферного окна руководство «Челси» планирует подписать трех новичков, сообщает Sky Sports. Об этом был оповещен главный тренер команды Антонио Конте.

    Известно, что итальянский специалист рассчитывает заполучить усиление на позицию крайнего защитника, полузащитника и нападающего.

    «Челси» уже проявлял интерес в этой связи к Дэнни Дринкуотеру, Алексу Окслэд-Чемберлену, Сержу Орье и Вирджилу ван Дейку.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2017 07:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 10 августа 2017, 18:39

      И кто здесь нападающий??? Почему никто не додумывается, предложить Сити Косту с 20 лямами в прядачу, в обмен на Агуэро???
      Того же ван Дейка купить за 30ку и Кристенсена на сезон в аренду . . .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 10 августа 2017, 10:19

      Усиливаться надо!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Bavariyaa 10 августа 2017, 10:11

      prokapper мошенники не верти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 10 августа 2017, 09:09

      не верю.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 10 августа 2017, 08:33

      Серьёзные планы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 10 августа 2017, 08:29

      Интересно

      1
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      Рейтинг: +27

      Bekmankek 10 августа 2017, 08:07

      Они сильно тратится не будут

      0
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