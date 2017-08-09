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    Дальберт перешел из «Ниццы» в «Интер»

    Защитник «Ниццы» Дальберт стал игроком «Интера». Как сообщает официальный сайт миланского клуба, контракт с 23-летним бразильцем рассчитан до лета 2022 года.

    По неофициальной информации, за переход игрока черно-синие заплатили 25 миллионов евро.

    В прошлом сезоне Дальберт провел за «Ниццу» в чемпионате Франции 33 матча, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: ФК «Интер» Милан

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    09.08.2017 19:05
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