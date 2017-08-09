Дальберт перешел из «Ниццы» в «Интер»

Защитник «Ниццы» Дальберт стал игроком «Интера». Как сообщает официальный сайт миланского клуба, контракт с 23-летним бразильцем рассчитан до лета 2022 года.

По неофициальной информации, за переход игрока черно-синие заплатили 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дальберт провел за «Ниццу» в чемпионате Франции 33 матча, в которых отметился одной результативной передачей.