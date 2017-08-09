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    ФНЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Шинником» и вышли на первое место

    В матче 7-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» в гостях одержали победу над «Шинником» – 3:2. Автором победного гола стал Сергей Корниленко, сделавший дубль.

    После данного результата самарский клуб расположился на первом месте в турнирной таблице, ярославцы – девятые.

    Первенство ФНЛ. 7-й тур

    Шинник (Ярославль) – Крылья Советов (Самара) – 2:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Мияилович, 13; 1:1 – Низамутдинов, 31; 1:2 – Корниленко, 68; 2:2 – Фатихов, 82; 2:3 – Корниленко, 87.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2017 17:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 12 августа 2017, 14:55

      Наблюдается не присущее ранее команде КС стремление к победе до поледних секунд матча! Дай то Бог!!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 августа 2017, 23:19

      Тихонов прёт наверх,Енисей тоже.

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      Рейтинг: +73

      MonTee 9 августа 2017, 22:56

      Валидольное начало сезона в ФНЛ. Надеюсь в скором такого не будет

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      Рейтинг: +548

      kupryaev 9 августа 2017, 20:54

      молодцы

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      Рейтинг: +155

      Васьок86 9 августа 2017, 18:32

      оп давай, давай!

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 августа 2017, 18:00

      Крыльям удачи !

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