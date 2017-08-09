ФНЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Шинником» и вышли на первое место

В матче 7-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» в гостях одержали победу над «Шинником» – 3:2. Автором победного гола стал Сергей Корниленко, сделавший дубль.

После данного результата самарский клуб расположился на первом месте в турнирной таблице, ярославцы – девятые.

Первенство ФНЛ. 7-й тур

Шинник (Ярославль) – Крылья Советов (Самара) – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Мияилович, 13; 1:1 – Низамутдинов, 31; 1:2 – Корниленко, 68; 2:2 – Фатихов, 82; 2:3 – Корниленко, 87.

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