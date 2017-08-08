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    «Амкар» не собирается увольнять Гаджиева

    У главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева есть кредит доверия в пермском клубе. Об этом сообщил генеральный директор красно-черных Игорь Резвухин после ничьей в домашнем матче 5-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0).

    – После сегодняшней ничьей наставник утратил кредит доверия?

    – Конечно, нет. Старт действительно получился грустным. Будем дальше бороться и стараться набирать очки. Другого выхода нет.

    Напомним, что после пяти туров чемпионата России «Амкар» занимает последнее место в турнирной таблице, имея на своем счету одно очко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2017 21:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 9 августа 2017, 08:52

      кредита доверия есть,а что бы уволить его денежного кредита НЕТ

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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 9 августа 2017, 07:43

      Какой то он старенький по телевизеру.

      0
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      Рейтинг: +212

      perm 242 8 августа 2017, 21:53

      работайте , братья ... и всё наладится ... Гаджи Гаджиев опытный тренер и знает , что делать и как вылазить из этой "ямы" ...

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