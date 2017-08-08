«Амкар» не собирается увольнять Гаджиева

У главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева есть кредит доверия в пермском клубе. Об этом сообщил генеральный директор красно-черных Игорь Резвухин после ничьей в домашнем матче 5-го тура РФПЛ с «Уфой» (0:0).

– После сегодняшней ничьей наставник утратил кредит доверия?

– Конечно, нет. Старт действительно получился грустным. Будем дальше бороться и стараться набирать очки. Другого выхода нет.

Напомним, что после пяти туров чемпионата России «Амкар» занимает последнее место в турнирной таблице, имея на своем счету одно очко.