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    РФПЛ. «Амкар» и «Уфа» сыграли вничью

    «Амкар» в матче пятого тура российской Премьер-лиги разошелся миром с «Уфой». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Звезда» в Перми, завершилась вничью – 0:0.

    Стоит отметить, что на 17-й минуте поединка пенальти не реализовал нападающий хозяев Дарко Бодул.

    Таким образом, хозяева набрали первое очко и занимают в турнирной таблице последнее место. В активе подопечных Сергея Семака девять баллов и четвертая позиция.

    Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

    Амкар (Пермь) – Уфа – 0:0

    Незабитый пенальти: Бодул, 17.

    Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович (Гасилин, 83), Конде, Рязанцев, Гол (Баланович, 69), Салугин (Костюков, 59), Бодул.

    Уфа: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев (Сысуев, 69), Стоцкий (Кротов, 87), Карп, Абдулавов (Ваньек, 72), Игбун.

    Предупреждения: Милькович, 25; Занев, 52 – Йокич, 79; Аликин, 89.

    Источник: РПЛ

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    08.08.2017 19:19
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 8 августа 2017, 20:06

      Это не футбол, а Лучшее снатворное)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -29

      Tяп Ляп. > 4agaaa 10 августа 2017, 18:08

      Баю-Бай

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 8 августа 2017, 19:37

      у такого соперника сегодня надо было выигрывать ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 8 августа 2017, 19:37

      Серенькая игра, в сумме 1 удар в створ и 34 фола с 4 желтыми.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 8 августа 2017, 19:24

      Беленов красава

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -29

      Tяп Ляп. > Karpathian 10 августа 2017, 18:08

      Да уж.

      -2
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