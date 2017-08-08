РФПЛ. «Амкар» и «Уфа» сыграли вничью

«Амкар» в матче пятого тура российской Премьер-лиги разошелся миром с «Уфой». Встреча, которая состоялась сегодня на стадионе «Звезда» в Перми, завершилась вничью – 0:0.

Стоит отметить, что на 17-й минуте поединка пенальти не реализовал нападающий хозяев Дарко Бодул.

Таким образом, хозяева набрали первое очко и занимают в турнирной таблице последнее место. В активе подопечных Сергея Семака девять баллов и четвертая позиция.

Чемпионат России. РФПЛ. 5-й тур

Амкар (Пермь) – Уфа – 0:0

Незабитый пенальти: Бодул, 17.

Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович (Гасилин, 83), Конде, Рязанцев, Гол (Баланович, 69), Салугин (Костюков, 59), Бодул.

Уфа: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев (Сысуев, 69), Стоцкий (Кротов, 87), Карп, Абдулавов (Ваньек, 72), Игбун.

Предупреждения: Милькович, 25; Занев, 52 – Йокич, 79; Аликин, 89.