Гаджиев верит, что «Спартак» сможет реабилитироваться после разгрома от «Зенита»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев не готов делать далеко идущие выводы о чемпионских амбициях «Спартака» после неудачного старта в чемпионате России. Специалист уверен, что красно-белые смогут реабилитироваться после разгромного поражения от «Зенита».

«Не думаю, что сейчас нужно делать выводы по «Спартаку», ведь можно проиграть 1:5, а затем выиграть чемпионат. Винить в недоработке тренера или руководство за это поражение я бы не стал. Уверен, что, если бы через неделю такая же игра состоялась в Москве, результат был бы совершенно иным.

Усиливаться можно бесконечно, этот процесс зависит от разных факторов: наличия свободных денег, проведения удачных переговоров. У «Спартака» состав вполне боеспособный. Уверен, они смогут реабилитироваться после этой игры», – заявил Гаджиев.

После четырех туров «Спартак» набрал лишь пять очков, занимая 10-е место в турнирной таблице РФПЛ.