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    Гаджиев верит, что «Спартак» сможет реабилитироваться после разгрома от «Зенита»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев не готов делать далеко идущие выводы о чемпионских амбициях «Спартака» после неудачного старта в чемпионате России. Специалист уверен, что красно-белые смогут реабилитироваться после разгромного поражения от «Зенита».

    «Не думаю, что сейчас нужно делать выводы по «Спартаку», ведь можно проиграть 1:5, а затем выиграть чемпионат. Винить в недоработке тренера или руководство за это поражение я бы не стал. Уверен, что, если бы через неделю такая же игра состоялась в Москве, результат был бы совершенно иным.

    Усиливаться можно бесконечно, этот процесс зависит от разных факторов: наличия свободных денег, проведения удачных переговоров. У «Спартака» состав вполне боеспособный. Уверен, они смогут реабилитироваться после этой игры», – заявил Гаджиев.

    После четырех туров «Спартак» набрал лишь пять очков, занимая 10-е место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.08.2017 08:56
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 8 августа 2017, 19:13

      Гаджиев - один из немногих, достойных звания "Тренер". "Амкару" удачи.

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 8 августа 2017, 12:47

      такой ажиотаж со Спартаком подняли - будто бы он многократный чемпион на данный момент и такая лажа вышло - ничего особенного нету проиграл лидеру нашего футбола и всего

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 8 августа 2017, 12:44

      все еще в переди и это горе эксперты еще не раз будут менять свои вызказывания

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 августа 2017, 10:54

      ЁПРСТ! Как с дитём малым нянчатся с этим спартаком. То хвалят. То жалеют. Споткнулось дитятко. Ударилось. Тут же куча докторов и ясновидящих

      1
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      ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > APchelov 8 августа 2017, 13:47

      Ну так это-же Спартак, он как и дитя малое самое любимое у родителей, как и Спартак во всей нашей стране любим всеми!

      -1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 8 августа 2017, 10:24

      как бы не проиграл Спартак это потеря трех очков и не важен счет

      0
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol > x-x-x-x-x 8 августа 2017, 10:35

      В этой жизни все важно.

      0
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 8 августа 2017, 09:39

      Ты куда Амкар загнал, сивая кобыла? О себе суди, а не о других!

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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 8 августа 2017, 09:36

      У Спартака очень сложный график игр в начале сезона, поэтому после одного поражения, пусть и с разгромным счётом, делать далеко идущие выводы нет никакого смысла. Впереди ещё две сложные игры в 6 и 7 турах, затем в принципе очки терять не должен. По крайней мере, если хочет претендовать на высокие места, то обязан выигрывать. Вот по окончании первого круга и посмотрим, кто на каком месте будет, а пока выводы делать рано.

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      Рейтинг: +313

      ijgjr > Вадим 1972 8 августа 2017, 12:45

      а что сложного то в Евро пока не играют а когда начнут что будешь петь

      0
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 > ijgjr 8 августа 2017, 12:55

      Может ты и поёшь, а я лично просто высказываю своё мнение. Что будет дальше, время покажет.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 августа 2017, 09:17

      И я полностью в это верю.

      1
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 8 августа 2017, 09:14

      Ох а как мы верим.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 августа 2017, 09:00

      Гаджиеву стоило бы обратить на свою работу в Амкаре, а то как то несерьезно команда в полной ж0-пе

      3
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа > Garrincha58 8 августа 2017, 09:15

      И то верно, я на Амкар поставил.

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