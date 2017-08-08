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  • Гаджиев верит, что «Спартак» сможет реабилитироваться после разгрома от «Зенита»

Гаджиев верит, что «Спартак» сможет реабилитироваться после разгрома от «Зенита»

8 августа 2017, 08:56
19

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев не готов делать далеко идущие выводы о чемпионских амбициях «Спартака» после неудачного старта в чемпионате России. Специалист уверен, что красно-белые смогут реабилитироваться после разгромного поражения от «Зенита».

«Не думаю, что сейчас нужно делать выводы по «Спартаку», ведь можно проиграть 1:5, а затем выиграть чемпионат. Винить в недоработке тренера или руководство за это поражение я бы не стал. Уверен, что, если бы через неделю такая же игра состоялась в Москве, результат был бы совершенно иным.

Усиливаться можно бесконечно, этот процесс зависит от разных факторов: наличия свободных денег, проведения удачных переговоров. У «Спартака» состав вполне боеспособный. Уверен, они смогут реабилитироваться после этой игры», – заявил Гаджиев.

После четырех туров «Спартак» набрал лишь пять очков, занимая 10-е место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Гаджиев Гаджи
Комментарии (19)
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Garrincha58
1502172025
Гаджиеву стоило бы обратить на свою работу в Амкаре, а то как то несерьезно команда в полной ж0-пе
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Дядя Серёжа
1502172899
Ох а как мы верим.
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Диктор
1502173061
И я полностью в это верю.
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Вадим 1972
1502174195
У Спартака очень сложный график игр в начале сезона, поэтому после одного поражения, пусть и с разгромным счётом, делать далеко идущие выводы нет никакого смысла. Впереди ещё две сложные игры в 6 и 7 турах, затем в принципе очки терять не должен. По крайней мере, если хочет претендовать на высокие места, то обязан выигрывать. Вот по окончании первого круга и посмотрим, кто на каком месте будет, а пока выводы делать рано.
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paracetamol
1502174382
Ты куда Амкар загнал, сивая кобыла? О себе суди, а не о других!
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x-x-x-x-x
1502177052
как бы не проиграл Спартак это потеря трех очков и не важен счет
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APchelov
1502178862
ЁПРСТ! Как с дитём малым нянчатся с этим спартаком. То хвалят. То жалеют. Споткнулось дитятко. Ударилось. Тут же куча докторов и ясновидящих
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ijgjr
1502185457
все еще в переди и это горе эксперты еще не раз будут менять свои вызказывания
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ijgjr
1502185679
такой ажиотаж со Спартаком подняли - будто бы он многократный чемпион на данный момент и такая лажа вышло - ничего особенного нету проиграл лидеру нашего футбола и всего
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Супермачо
1502208820
Гаджиев - один из немногих, достойных звания "Тренер". "Амкару" удачи.
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