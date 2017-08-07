Кузяев посвятил победу над «Спартаком» Кержакову

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, который стал автором одного из голов в матче со «Спартаком», рассказал о том, кому была посвящена победа над принципиальным соперником.

«Хотели проводить Кержакова такой победой над принципиальным соперником. Кержаков – легенда российского футбола, наш лучший бомбардир. Думаю, он был за нас рад», – сказал Кузяев после матча.

Напомним, что матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.