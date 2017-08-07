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    Кузяев посвятил победу над «Спартаком» Кержакову

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев, который стал автором одного из голов в матче со «Спартаком», рассказал о том, кому была посвящена победа над принципиальным соперником.

    «Хотели проводить Кержакова такой победой над принципиальным соперником. Кержаков – легенда российского футбола, наш лучший бомбардир. Думаю, он был за нас рад», – сказал Кузяев после матча.

    Напомним, что матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

    Источник: Р-Спорт

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    07.08.2017 07:30
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +17742

      paracetamol 7 августа 2017, 15:58

      Молодец, по-кержаковски сыграл в обоих случаях, с голом и пасом. ББББ!

      0
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 7 августа 2017, 13:38

      А проводили и правда отлично))) Спасибо!

      2
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 7 августа 2017, 10:33

      Получились отличные проводы для Сани!!! Керж красавчик

      3
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 7 августа 2017, 09:02

      А я уж подумал, что Кузяев автор матча,раз он его посвятил....

      2
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 7 августа 2017, 08:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну, все! Из стрелка по воробьям начинают памятник делать.

      -6
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Тамхар 7 августа 2017, 08:41

      Памятник не за стрельбу, а за самоотдачу

      7
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      Рейтинг: +83

      Сахалинец за Зенит > Тамхар 7 августа 2017, 08:59

      Этот "стрелок по воробьям" больше всех в России наколотил. Остальных тогда как назвать?

      6
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > Тамхар 7 августа 2017, 13:38

      Тамхар, ты не прав. Да он лупасил часто мимо...но человек с такой самоотдачей...это надо поискать. Отсюда и вся статистика!

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      Рейтинг: +245

      Тамхар > zlobny_zenitos 7 августа 2017, 16:06

      Ну если за самоотдачу... Не уверен только, что ее одной достаточно для того, чтобы из человека памятник делать. Поосторожей нам вообще нужно с памятниками. Не находите?

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      Рейтинг: +24

      seawave > Тамхар 7 августа 2017, 16:35

      Ну хоть один то достойный памятник же должен быть!

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > Тамхар 7 августа 2017, 16:46

      Да вроде не делали памятник) просто достойно проводили вчера и все) Ну пару фраз вылетело "про памятник", но это просто по ситуации и месту. Все таки при 53 тыс не просто говорить)

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      Рейтинг: +245

      Тамхар > seawave 7 августа 2017, 17:47

      Я вот вам, петербургским болельщикам, советую предложить городским властям переименовать Пулково в аэропорт "Александр Кержаков". На Мадейре же назвали в честь Рональдо. Да и в Париже аэропорт Шарль да Голль есть, есть Джон Ф. Кеннеди в США (они, правда, помельче будут, не футболисты). Достойнее куда еще? Ну или там газопровод какой, на худой конец, его именем назвать...

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      Рейтинг: +24

      seawave > Тамхар 9 августа 2017, 11:02

      Предложение отличное!Поддерживаю, спасибо! К сожалению, не располагаю возможностями по переименованию топографических объектов)

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