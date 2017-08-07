Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Иванович: «У «Зенита» получилось показать хороший футбол»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о том, как главный тренер команды Роберто Манчини мотивировал своих игроков перед матчем со «Спартаком». Футболист также отметил, что сине-бело-голубые практически все 90 минут контролировали ход игры.

    Напомним, что матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

    — Со стороны показалось, что «Зенит» очень легко справился с соперником. Действительно они ничем не удивили?

    — Мы готовились к этой игре очень серьезно. У нас были хорошие моменты, «Спартак» мог ответить такими же. Мы контролировали игру. Лишь во втором тайме минут на 10–15 темп нашей игры упал, но в остальное время преимущество было у нас.

    — Как тренер мотивировал вас перед матчем?

    — Он сказал, что специально мотивировать на большие игры футболистов не надо. Это один из самых важных матчей в сезоне, и у нас получилось показать хороший футбол.

    — Сегодня во время игры Манчини что-то писал Кришито в записке. Как часто такое происходит?

    — У нас было несколько вариантов действий на поле в зависимости от счета, и тренер говорил, как нам перестраиваться.

    — Вы впервые играли с Мамманой. Как вам взаимодействие с ним?

    — Для него это тяжело — сразу в таком матче сыграть. Но он играл хорошо. Могу сказать, что мы все как команда сыграли сегодня отлично.

    — Первая ваша игра в «Зените» не получилась. Почему у Мамманы вышло по-другому? Не считая, конечно, пенальти.

    — Мы сегодня все сыграли хорошо. Когда все выполняют задание тренера, тогда у каждого все получается.

    — У нас в стране постоянно критикуют арбитра. Как вам судейство в нашей стране?

    — Я всегда повторяю одно: никогда не буду давать комментариев относительно рефери.

    — Перед матчем вы попали под град. Видели когда-нибудь такой?

    — Да, но поле его выдержало, и я очень этому рад. Благодаря этому у нас все получилось.

    — В чем разница между Манчини и Луческу?

    — Очень тяжело сказать. У каждого тренера всегда все по-разному.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2017 06:46
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 7 августа 2017, 08:07

      С победой!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11