Иванович: «У «Зенита» получилось показать хороший футбол»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о том, как главный тренер команды Роберто Манчини мотивировал своих игроков перед матчем со «Спартаком». Футболист также отметил, что сине-бело-голубые практически все 90 минут контролировали ход игры.

Напомним, что матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

— Со стороны показалось, что «Зенит» очень легко справился с соперником. Действительно они ничем не удивили?

— Мы готовились к этой игре очень серьезно. У нас были хорошие моменты, «Спартак» мог ответить такими же. Мы контролировали игру. Лишь во втором тайме минут на 10–15 темп нашей игры упал, но в остальное время преимущество было у нас.

— Как тренер мотивировал вас перед матчем?

— Он сказал, что специально мотивировать на большие игры футболистов не надо. Это один из самых важных матчей в сезоне, и у нас получилось показать хороший футбол.

— Сегодня во время игры Манчини что-то писал Кришито в записке. Как часто такое происходит?

— У нас было несколько вариантов действий на поле в зависимости от счета, и тренер говорил, как нам перестраиваться.

— Вы впервые играли с Мамманой. Как вам взаимодействие с ним?

— Для него это тяжело — сразу в таком матче сыграть. Но он играл хорошо. Могу сказать, что мы все как команда сыграли сегодня отлично.

— Первая ваша игра в «Зените» не получилась. Почему у Мамманы вышло по-другому? Не считая, конечно, пенальти.

— Мы сегодня все сыграли хорошо. Когда все выполняют задание тренера, тогда у каждого все получается.

— У нас в стране постоянно критикуют арбитра. Как вам судейство в нашей стране?

— Я всегда повторяю одно: никогда не буду давать комментариев относительно рефери.

— Перед матчем вы попали под град. Видели когда-нибудь такой?

— Да, но поле его выдержало, и я очень этому рад. Благодаря этому у нас все получилось.

— В чем разница между Манчини и Луческу?

— Очень тяжело сказать. У каждого тренера всегда все по-разному.