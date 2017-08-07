Иванович: «У «Зенита» получилось показать хороший футбол»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о том, как главный тренер команды Роберто Манчини мотивировал своих игроков перед матчем со «Спартаком». Футболист также отметил, что сине-бело-голубые практически все 90 минут контролировали ход игры.
Напомним, что матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.
— Со стороны показалось, что «Зенит» очень легко справился с соперником. Действительно они ничем не удивили?
— Мы готовились к этой игре очень серьезно. У нас были хорошие моменты, «Спартак» мог ответить такими же. Мы контролировали игру. Лишь во втором тайме минут на 10–15 темп нашей игры упал, но в остальное время преимущество было у нас.
— Как тренер мотивировал вас перед матчем?
— Он сказал, что специально мотивировать на большие игры футболистов не надо. Это один из самых важных матчей в сезоне, и у нас получилось показать хороший футбол.
— Сегодня во время игры Манчини что-то писал Кришито в записке. Как часто такое происходит?
— У нас было несколько вариантов действий на поле в зависимости от счета, и тренер говорил, как нам перестраиваться.
— Вы впервые играли с Мамманой. Как вам взаимодействие с ним?
— Для него это тяжело — сразу в таком матче сыграть. Но он играл хорошо. Могу сказать, что мы все как команда сыграли сегодня отлично.
— Первая ваша игра в «Зените» не получилась. Почему у Мамманы вышло по-другому? Не считая, конечно, пенальти.
— Мы сегодня все сыграли хорошо. Когда все выполняют задание тренера, тогда у каждого все получается.
— У нас в стране постоянно критикуют арбитра. Как вам судейство в нашей стране?
— Я всегда повторяю одно: никогда не буду давать комментариев относительно рефери.
— Перед матчем вы попали под град. Видели когда-нибудь такой?
— Да, но поле его выдержало, и я очень этому рад. Благодаря этому у нас все получилось.
— В чем разница между Манчини и Луческу?
— Очень тяжело сказать. У каждого тренера всегда все по-разному.