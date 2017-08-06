РФПЛ. Гранквист принес «Краснодару» ничью в матче против «Урала»

Матч «Краснодар» – «Урал» завершился со счетом 1:1. На 15 минуте счет открыл игрок гостей Вараздат Ароян. В добавленное к матчу время Андреас Гранквист реализовал пенальти.

Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ароян, 15; 1:1 – Гранквист, 90+5 (с пенальти).

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес (Вандерсон, 62), Мамаев (Сулейманов, 76), Газинский, Петров, Жоаозиньо, Подберезкин (Перейра, 46), Каборе, Клаэссон.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Григорьев (Лунгу, 57), Емельянов (Бавин, 78), Кулаков, Ильин, Бикфалви (Чантурия, 86).

Предупреждения: нет – Фидлер, 12.

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