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РФПЛ. Гранквист принес «Краснодару» ничью в матче против «Урала»

6 августа 2017, 22:09
8

Матч «Краснодар»«Урал» завершился со счетом 1:1. На 15 минуте счет открыл игрок гостей Вараздат Ароян. В добавленное к матчу время Андреас Гранквист реализовал пенальти.

Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ароян, 15; 1:1 – Гранквист, 90+5 (с пенальти).

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес (Вандерсон, 62), Мамаев (Сулейманов, 76), Газинский, Петров, Жоаозиньо, Подберезкин (Перейра, 46), Каборе, Клаэссон.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Григорьев (Лунгу, 57), Емельянов (Бавин, 78), Кулаков, Ильин, Бикфалви (Чантурия, 86).

Предупреждения: нет – Фидлер, 12.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Урал
Комментарии (8)
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Кирилл_18
1502046271
отскочил Краснодар. Пенальти левый
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ДЖУZ
1502046464
Этот Краснодар это бедствие с ука, что в том году мне экспресс на 270 штук убил в ммтче с Оренбургом, что сейчас 18 штук похоронил. Больше на них тавить не буду!!! В том году говорил Шалимов команду развалит, что сейчас говорю
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Gullit 76
1502046682
Удивлён Краснодаром.Похоже у них психологическая проблема в игре против Урала.
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BRO_football
1502047453
Сильный европейский клуб Люнгбю в гостях 1:3 обыграли. А теперь не могут какой-то сраный Урал дома обыграть. Как такое возможно?
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insider_retro
1502047863
Урал не выстрадал победу, а Краснодар вымучил ничью!... Но расстраиваться ни тем, ни тем не стоит.... "Неудача — это возможность начать заново, но уже более мудро..." (Генри Форд)
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paracetamol
1502049676
Не Гранквист, а судья Николаев.
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