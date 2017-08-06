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    РФПЛ. Гранквист принес «Краснодару» ничью в матче против «Урала»

    Матч «Краснодар»«Урал» завершился со счетом 1:1. На 15 минуте счет открыл игрок гостей Вараздат Ароян. В добавленное к матчу время Андреас Гранквист реализовал пенальти.

    Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

    Краснодар – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ароян, 15; 1:1 – Гранквист, 90+5 (с пенальти).

    «Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес (Вандерсон, 62), Мамаев (Сулейманов, 76), Газинский, Петров, Жоаозиньо, Подберезкин (Перейра, 46), Каборе, Клаэссон.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Фидлер, Димитров, Григорьев (Лунгу, 57), Емельянов (Бавин, 78), Кулаков, Ильин, Бикфалви (Чантурия, 86).

    Предупреждения: нет – Фидлер, 12.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2017 22:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17742

      paracetamol 6 августа 2017, 23:01

      Не Гранквист, а судья Николаев.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 августа 2017, 22:31

      Урал не выстрадал победу, а Краснодар вымучил ничью!...
      Но расстраиваться ни тем, ни тем не стоит....
      "Неудача — это возможность начать заново, но уже более мудро..." (Генри Форд)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 6 августа 2017, 22:24

      Сильный европейский клуб Люнгбю в гостях 1:3 обыграли. А теперь не могут какой-то сраный Урал дома обыграть. Как такое возможно?

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 августа 2017, 22:11

      Удивлён Краснодаром.Похоже у них психологическая проблема в игре против Урала.

      1
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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 6 августа 2017, 22:07

      Этот Краснодар это бедствие с ука, что в том году мне экспресс на 270 штук убил в ммтче с Оренбургом, что сейчас 18 штук похоронил. Больше на них тавить не буду!!! В том году говорил Шалимов команду развалит, что сейчас говорю

      0
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      Рейтинг: +54

      Кирилл_18 6 августа 2017, 22:04

      отскочил Краснодар. Пенальти левый

      2
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      Рейтинг: -44

      Exaй Нахуй > Кирилл_18 8 августа 2017, 17:30

      Ага!

      7
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