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    Кононов: «Заменили Семенова, и «Ахмат» пропустил три мяча»

    Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов дал оценку игре команды в матче с «Уфой» в 4-м туре РФПЛ. Клуб из Грозного в гостях уступил со счетом 2:3.

    «Неприятно проиграть, выигрывая по ходу матча. У нас не получилась концовка игры, в частности эти минуты, где мы подряд пропустили три мяча. Связываю это с тем, что была вынужденная замена, Андрей Семенов получил повреждение, игроки не успели перестроиться. Проиграли эпизоды в борьбе у наших ворот», – заявил специалист.

    «Ахмат» после четырех туров имеет в активе девять очков.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    06.08.2017 10:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 6 августа 2017, 13:29

      надо брать на замену достойного Центр защитника

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 6 августа 2017, 12:39

      Два гола забили после грубых ошибок Уциева. Вообще капитан не стабилен у Ахмата. То выдает отличные матчи, то полный провал

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 6 августа 2017, 12:09

      расслабились

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      Рейтинг: -45

      stream15 6 августа 2017, 11:03

      Не надо было менять.

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