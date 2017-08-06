Кононов: «Заменили Семенова, и «Ахмат» пропустил три мяча»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов дал оценку игре команды в матче с «Уфой» в 4-м туре РФПЛ. Клуб из Грозного в гостях уступил со счетом 2:3.

«Неприятно проиграть, выигрывая по ходу матча. У нас не получилась концовка игры, в частности эти минуты, где мы подряд пропустили три мяча. Связываю это с тем, что была вынужденная замена, Андрей Семенов получил повреждение, игроки не успели перестроиться. Проиграли эпизоды в борьбе у наших ворот», – заявил специалист.

«Ахмат» после четырех туров имеет в активе девять очков.