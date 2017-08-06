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    «Амкар» не намерен увольнять Гаджиева

    В руководстве «Амкара» прокомментировали неудачный старт команды. Как отметил исполнительный директор клуба Денис Маслов, на сегодняшний день не рассматривается вопрос увольнения главного тренера Гаджи Гаджиева.

    «Команда сейчас полностью перестраивается. К сожалению, не смогли укрепиться игроками за счет денежных средств, потому что на трансферную кампанию у нас, как и в предыдущие годы, ноль рублей и ноль копеек, соответственно, стараемся укреплять команду игроками, не имеющими трансферной стоимости; если речь идет о россиянах, то это игроки первой и второй лиг. В предыдущие годы у нас был костяк, и такими игроками мы наращивали мышцы, но сейчас такого хребта нет, соответственно, пытаемся играть теми футболистами, которые есть.

    На сегодняшний день у нас не возникало мыслей сменить тренера», – заявил Маслов.

    «Амкар» после четырех туров не набрал ни одного очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице первенства.

    Источник: ТАСС

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    06.08.2017 10:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 августа 2017, 12:52

      Не стоит торопится!!.... У тренера нет роскошного состава, что бы радовать всех искромётными победами.... Терпение и тренировки...
      "Успех приходит только к тем, кто действует. Он очень редко приходит к тем, кто пасует перед обстоятельствами..." (Джавахарлал Неру)

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 6 августа 2017, 12:22

      Тренеров не хватит, если за каждый неудачный старт увольнять.

      1
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 6 августа 2017, 11:17

      его теперь дорого будет уволить, это будет означать банкротство команды .

      3
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      Рейтинг: +17742

      paracetamol 6 августа 2017, 10:41

      Не намерен, а зря!

      -2
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