«Амкар» не намерен увольнять Гаджиева

В руководстве «Амкара» прокомментировали неудачный старт команды. Как отметил исполнительный директор клуба Денис Маслов, на сегодняшний день не рассматривается вопрос увольнения главного тренера Гаджи Гаджиева.

«Команда сейчас полностью перестраивается. К сожалению, не смогли укрепиться игроками за счет денежных средств, потому что на трансферную кампанию у нас, как и в предыдущие годы, ноль рублей и ноль копеек, соответственно, стараемся укреплять команду игроками, не имеющими трансферной стоимости; если речь идет о россиянах, то это игроки первой и второй лиг. В предыдущие годы у нас был костяк, и такими игроками мы наращивали мышцы, но сейчас такого хребта нет, соответственно, пытаемся играть теми футболистами, которые есть.

На сегодняшний день у нас не возникало мыслей сменить тренера», – заявил Маслов.

«Амкар» после четырех туров не набрал ни одного очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице первенства.