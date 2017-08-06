Нету – о матче «Зенит» – «Спартак»: «В воскресенье будет очень круто!»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от матча четвертого тура РФПЛ против московского «Спартака». По мнению португальца, эта игра будет одной из важнейших в году.

«Как и для наших фанатов, президента, боссов «Газпрома» и всего города, для меня встреча с этой командой означает одно: нужно выйти на поле и победить. За 4,5 года, что я здесь, так было всегда. В этот раз «Спартак» приедет в качестве чемпиона, плюс это будет первое «класико» в истории нового стадиона. Думаю, в воскресенье будет очень круто! Это один из главных матчей года, и мы, конечно, хотим его выиграть.

Три самых опасных футболиста «Спартака» прямо сейчас? Квинси Промес — думаю, не нужно объяснять, почему. Невероятно хорош Зе Луиш — очень сильный парень! А еще Фернандо — для меня он вообще их ключевая фигура, потому что вся игра строится через него. Точность передач, видение поле, игра в обороне и подключения к атакам — на поле Фернандо умеет все», – заявил Нету.

Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 6 августа на арене «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка.