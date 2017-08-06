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    Нету – о матче «Зенит» – «Спартак»: «В воскресенье будет очень круто!»

    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от матча четвертого тура РФПЛ против московского «Спартака». По мнению португальца, эта игра будет одной из важнейших в году.

    «Как и для наших фанатов, президента, боссов «Газпрома» и всего города, для меня встреча с этой командой означает одно: нужно выйти на поле и победить. За 4,5 года, что я здесь, так было всегда. В этот раз «Спартак» приедет в качестве чемпиона, плюс это будет первое «класико» в истории нового стадиона. Думаю, в воскресенье будет очень круто! Это один из главных матчей года, и мы, конечно, хотим его выиграть.

    Три самых опасных футболиста «Спартака» прямо сейчас? Квинси Промес — думаю, не нужно объяснять, почему. Невероятно хорош Зе Луиш — очень сильный парень! А еще Фернандо — для меня он вообще их ключевая фигура, потому что вся игра строится через него. Точность передач, видение поле, игра в обороне и подключения к атакам — на поле Фернандо умеет все», – заявил Нету.

    Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 6 августа на арене «Санкт-Петербург» и начнется в 20:00 по Москве. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию поединка.

    Источник: Sport24

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    06.08.2017 00:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +115

      lexa2154 6 августа 2017, 08:17

      Победа должна быть только за ЗЕНИТОМ, ОДНОЗНАЧНО!

      -1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 6 августа 2017, 06:46

      Александр Панов поехал поддержать Спартак в свой бывший город. Сегодня очень вероятны конфликты на трибунах. Нездоровый антураж еще и игроки масла в огонь подливают. Откуда столько негатива из-за простого футбольного матча. У нас в Сибири народ так не дуреет, умнее смотрит на жизнь, президент приезжал рыбки половить и отдохнуть от столичного негатива.

      7
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      Рейтинг: +5444

      Приус 6 августа 2017, 06:02

      Похоже, что он за Спартак болеет.

      7
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 6 августа 2017, 05:56

      Спасибо, что подсказал.

      6
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 6 августа 2017, 01:18

      Пусть победит сильнейший !

      3
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