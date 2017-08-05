Аленичев: «Год после матча с АЕКом? Давайте не будем об этом»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился наблюдениями от победы над «Спартаком-2» (2:1) в матче шестого тура ФНЛ.

Также специалист отказался делиться воспоминаниями от прошлогоднего матча Лиги Европы с кипрским АЕКом, в котором он потерпел поражение будучи наставником «Спартака», после чего был отправлен в отставку.

– Год после матча с АЕКа. Какие воспоминания?

– Давайте не будем про АЕК.

– Сегодня играли в спартаковском месте. Почувствовали что-то особенное?

– Да. Спартаковская аура. Болельщики даже меня вспомнили кричалками. Было очень приятно. Некоторых ребят из «Спартака-2» раньше привлекал в основу, так что была небольшая ностальгия. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать удачи красно-белым в матче с «Зенитом».