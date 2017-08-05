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    Аленичев: «Год после матча с АЕКом? Давайте не будем об этом»

    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился наблюдениями от победы над «Спартаком-2» (2:1) в матче шестого тура ФНЛ.

    Также специалист отказался делиться воспоминаниями от прошлогоднего матча Лиги Европы с кипрским АЕКом, в котором он потерпел поражение будучи наставником «Спартака», после чего был отправлен в отставку.

    – Год после матча с АЕКа. Какие воспоминания?

    – Давайте не будем про АЕК.

    – Сегодня играли в спартаковском месте. Почувствовали что-то особенное?

    – Да. Спартаковская аура. Болельщики даже меня вспомнили кричалками. Было очень приятно. Некоторых ребят из «Спартака-2» раньше привлекал в основу, так что была небольшая ностальгия. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать удачи красно-белым в матче с «Зенитом».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2017 21:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 5 августа 2017, 23:23

      С победой и будь по жестче.

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    • ...
      Рейтинг: -71

      Ехай Нахуй 5 августа 2017, 21:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Поздравляю с годовщиной.

      -6
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