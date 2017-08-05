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    Гвардиола: «Благодарен руководству «Манчестер Сити» за то, что оно сделало в это трансферное окно»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не сомневается в том, что его команда станет сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Испанский специалист потратил 170 миллионов фунтов стерлингов в летнее трансферное окно, чтобы освежить стареющий состав, который он унаследовал год назад.

    «Я очень благодарен за то, что сделал клуб. При всем уважении к игрокам в прошлом сезоне мы были одной из старейших команд в Премьер-лиге, и мы не приобретали защитников в течение пяти или шести лет.

    Мы решили, что нам нужно изменить команду и сделать ее моложе в течение следующих четырех или пяти лет, и мы купили для этого игроков.

    Каждый клуб в мире, тренер и спортивный директор, стараются улучшить то, что они делали в прошлом году. И после того, что мы совершили, я думаю, мы будем лучше.

    У нас много качественных игроков, я счастлив. В прошлом году мы заложили основу нашей игры и теперь мы будем сильнее», – сказал Гвардиола.

    Источник: Tribalfootball

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    05.08.2017 19:01
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