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    Иванович: «Я хотел перейти именно в «Зенит». Каррера со мной не связывался»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, перебравший в стан сине-бело-голубых в феврале нынешнего года из «Челси», рассказал, что ему не поступало предложения от «Спартака». Кроме того, серб заявил, что хотел продолжить карьеру именно в петербургском клубе, а не в какой-либо другой российской команде.

    Ранее главный тренер красно-белых Массимо Каррера сообщил, что «Спартак» предпринимал попытки заполучить 33-летнего футболиста, однако тот выбрал «Зенит».

    «Предложение от «Спартака» мне не поступало. Возможно, он старался договориться через каких-то других людей, но со мной Каррера не контактировал. Меня пригласил «Зенит», а я сам хотел переехать именно в Петербург, ведь это клуб с большими целями. Любой футболист мечтает играть в такой команде», – сказал Иванович.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.08.2017 15:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 5 августа 2017, 17:35

      Ну и хорошо, толку с этого Иваныча никакого. )))

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 5 августа 2017, 16:31

      Б.Иванович: "Я хотел перейти туда, где платят больше денег, а все остальное что связано с Россией мне не интересно"

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      Рейтинг: +108

      Fedor4uk 5 августа 2017, 16:28

      Иванович такого не мог сказать что в России хотел бы играть только в Зените!!!Если он такое сказал то он редиска по отношению к болелам Локомотива!

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