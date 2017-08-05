Иванович: «Я хотел перейти именно в «Зенит». Каррера со мной не связывался»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович, перебравший в стан сине-бело-голубых в феврале нынешнего года из «Челси», рассказал, что ему не поступало предложения от «Спартака». Кроме того, серб заявил, что хотел продолжить карьеру именно в петербургском клубе, а не в какой-либо другой российской команде.

Ранее главный тренер красно-белых Массимо Каррера сообщил, что «Спартак» предпринимал попытки заполучить 33-летнего футболиста, однако тот выбрал «Зенит».

«Предложение от «Спартака» мне не поступало. Возможно, он старался договориться через каких-то других людей, но со мной Каррера не контактировал. Меня пригласил «Зенит», а я сам хотел переехать именно в Петербург, ведь это клуб с большими целями. Любой футболист мечтает играть в такой команде», – сказал Иванович.