Кечинов не верит в атаку «Локомотива»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов оценил шансы «Локомотива» в матче со «СКА-Хабаровском». Он уверен, что победа достанется железнодорожникам, но вряд ли получится крупной.

«Думал, что железнодорожники растерзают в прошлом туре «Анжи», а в итоге победа хозяев получилась тяжелой. Хабаровчане же после трех поражений постараются максимально строго сыграть в обороне. 1:0 в пользу «Локомотива», – считает Кечинов.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «СКА-Хабаровск» состоится в субботу, 5 августа, в 20:00 по московскому времени.