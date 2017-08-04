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    Кечинов не верит в атаку «Локомотива»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов оценил шансы «Локомотива» в матче со «СКА-Хабаровском». Он уверен, что победа достанется железнодорожникам, но вряд ли получится крупной.

    «Думал, что железнодорожники растерзают в прошлом туре «Анжи», а в итоге победа хозяев получилась тяжелой. Хабаровчане же после трех поражений постараются максимально строго сыграть в обороне. 1:0 в пользу «Локомотива», – считает Кечинов.

    Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «СКА-Хабаровск» состоится в субботу, 5 августа, в 20:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2017 11:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101

      amol4anoff 4 августа 2017, 11:37

      Всё по делу сказал, Локо будет сложно...

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