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    Мельгарехо ждет вызова в сборную Парагвая

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо разочарован тем, что тренерский штаб сборной Парагвая не обращает внимания на его игру. При этом футболист отметил, что готов ждать вызова в национальную команду.

    «Я долгое время играю в Европе, но я думаю, что тренерский штаб сборной Парагвая не смотрит на это. Мне больно это осознавать. Вызывают всех, но только не меня.

    Надеюсь, в один прекрасный день я смогу сыграть за сборную. Если мне поступит звонок, то я всегда буду готов», – приводит слова футболиста La Deportiva AM.

    В новом сезоне Мельгарехо провел три матча в российской Премьер-лиге, отдав одну голевую передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2017 07:46
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