Мельгарехо ждет вызова в сборную Парагвая

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо разочарован тем, что тренерский штаб сборной Парагвая не обращает внимания на его игру. При этом футболист отметил, что готов ждать вызова в национальную команду.

«Я долгое время играю в Европе, но я думаю, что тренерский штаб сборной Парагвая не смотрит на это. Мне больно это осознавать. Вызывают всех, но только не меня.

Надеюсь, в один прекрасный день я смогу сыграть за сборную. Если мне поступит звонок, то я всегда буду готов», – приводит слова футболиста La Deportiva AM.

В новом сезоне Мельгарехо провел три матча в российской Премьер-лиге, отдав одну голевую передачу.