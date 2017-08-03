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Виллаш-Боаш заявил, что был фанатом Александра Кержакова

3 августа 2017, 17:16
14

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал, кто из игроков сине-бело-голубых ему в свое время импонировал больше всего, а также поделился эмоциями от города на Неве.

«Для меня два с половиной года в клубе были очень эмоциональными, искренними. Благо, с игроками сложились отличные отношения. Я действительно получал удовольствие от времени в «Зените». А город… Просто фантастика. Огорчился, узнав, что «Спартак» стал чемпионом России. Желал «Зениту» только успехов.

Самый болезненный момент за время работы в «Зените» — упущенный чемпионский титул в мой первый сезон. Я до сих пор помню, как «Локомотив» в матче с ЦСКА попал в штангу на 85-й минуте. Сыграй они вничью — мы бы стали чемпионами.

Олег Шатов? Потрясающий футболист. Я бы взял его в любой клуб мира. Мне он очень нравится. Александр Кержаков? Я всегда был большим фанатом Кержа! На своей первой же тренировке в «Зените» я первым подошел именно к Кержакову и сказал: «Я хочу, чтобы ты побил рекорд по голам в чемпионатах России. И я помогу тебе это сделать», – рассказал португалец.

Сейчас Виллаш-Боаш тренирует китайский «Шанхай СИПГ». Напомним, что Виллаш-Боаш крайне редко ставил Кержакова в состав и запрещал ему тренироваться на клубной базе.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (14)
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triton004
1501770749
Ну прям уши облизал
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EcioAuditore
1501771492
Ага был таким фанатом, что при нем он не играл за основу Зенита
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Тазит
1501772597
Назад хочет...
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OfaZavr
1501773772
Врёт и не краснеет)
Ответить
XaXatyn
1501774590
Странный фанат у Кержа !
Ответить
xLINDAx
1501775616
Странное интервью весьма..)
Ответить
Вомбат
1501777693
Этот журналист забыл, что АВБ также не допускал Кержакова на предматчеаые установки, даже когда тот был в заявке на игру,. А если тот не был в заявке на гостевой матч, не разрешал ему лететь с командой (в том числе за свой счет). Когда же у АВБ спрашивали о причинах этого, он отвечал: без комментариев.
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Приус
1501778900
В Китае началась мощная реформа футбола с ограничением иностранцев, госфинансирования и прочих нужных вещей о которых наши пока просто трындят. Вот он и закинул удочку, напомнил, мол свой я, буржуинский.
Ответить
СШГЭС
1501779257
Двуликий анус, как говорил Дукалис.
Ответить
Сибирь за Спартак
1501779436
С таким фанатом и враги не нужны.
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