Виллаш-Боаш заявил, что был фанатом Александра Кержакова

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал, кто из игроков сине-бело-голубых ему в свое время импонировал больше всего, а также поделился эмоциями от города на Неве.

«Для меня два с половиной года в клубе были очень эмоциональными, искренними. Благо, с игроками сложились отличные отношения. Я действительно получал удовольствие от времени в «Зените». А город… Просто фантастика. Огорчился, узнав, что «Спартак» стал чемпионом России. Желал «Зениту» только успехов.

Самый болезненный момент за время работы в «Зените» — упущенный чемпионский титул в мой первый сезон. Я до сих пор помню, как «Локомотив» в матче с ЦСКА попал в штангу на 85-й минуте. Сыграй они вничью — мы бы стали чемпионами.

Олег Шатов? Потрясающий футболист. Я бы взял его в любой клуб мира. Мне он очень нравится. Александр Кержаков? Я всегда был большим фанатом Кержа! На своей первой же тренировке в «Зените» я первым подошел именно к Кержакову и сказал: «Я хочу, чтобы ты побил рекорд по голам в чемпионатах России. И я помогу тебе это сделать», – рассказал португалец.

Сейчас Виллаш-Боаш тренирует китайский «Шанхай СИПГ». Напомним, что Виллаш-Боаш крайне редко ставил Кержакова в состав и запрещал ему тренироваться на клубной базе.