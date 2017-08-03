Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Виллаш-Боаш заявил, что был фанатом Александра Кержакова

    Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш рассказал, кто из игроков сине-бело-голубых ему в свое время импонировал больше всего, а также поделился эмоциями от города на Неве.

    «Для меня два с половиной года в клубе были очень эмоциональными, искренними. Благо, с игроками сложились отличные отношения. Я действительно получал удовольствие от времени в «Зените». А город… Просто фантастика. Огорчился, узнав, что «Спартак» стал чемпионом России. Желал «Зениту» только успехов.

    Самый болезненный момент за время работы в «Зените» — упущенный чемпионский титул в мой первый сезон. Я до сих пор помню, как «Локомотив» в матче с ЦСКА попал в штангу на 85-й минуте. Сыграй они вничью — мы бы стали чемпионами.

    Олег Шатов? Потрясающий футболист. Я бы взял его в любой клуб мира. Мне он очень нравится. Александр Кержаков? Я всегда был большим фанатом Кержа! На своей первой же тренировке в «Зените» я первым подошел именно к Кержакову и сказал: «Я хочу, чтобы ты побил рекорд по голам в чемпионатах России. И я помогу тебе это сделать», – рассказал португалец.

    Сейчас Виллаш-Боаш тренирует китайский «Шанхай СИПГ». Напомним, что Виллаш-Боаш крайне редко ставил Кержакова в состав и запрещал ему тренироваться на клубной базе.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2017 17:16
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 4 августа 2017, 08:25

      Да знаем мы про эти "хорошие" отношения, двуличный ты наш...Хотя нет, не наш, и слава Богу, что не наш...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      sold93 3 августа 2017, 23:01

      ого, сам Виллаш-Боамж вылез

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 августа 2017, 19:57

      С таким фанатом и враги не нужны.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 3 августа 2017, 19:54

      Двуликий анус, как говорил Дукалис.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > СШГЭС 3 августа 2017, 20:04

      Фига се чё вспомнил..лайк).

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 3 августа 2017, 19:48

      В Китае началась мощная реформа футбола с ограничением иностранцев, госфинансирования и прочих нужных вещей о которых наши пока просто трындят. Вот он и закинул удочку, напомнил, мол свой я, буржуинский.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12331

      Вомбат 3 августа 2017, 19:28

      Этот журналист забыл, что АВБ также не допускал Кержакова на предматчеаые установки, даже когда тот был в заявке на игру,. А если тот не был в заявке на гостевой матч, не разрешал ему лететь с командой (в том числе за свой счет). Когда же у АВБ спрашивали о причинах этого, он отвечал: без комментариев.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 3 августа 2017, 18:53

      Странное интервью весьма..)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 3 августа 2017, 18:36

      Странный фанат у Кержа !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 августа 2017, 18:22

      Врёт и не краснеет)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 3 августа 2017, 18:03

      Назад хочет...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11