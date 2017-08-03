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  • Григорьев: «Разница «Урала» и «Локомотива»? В «Локо» есть некоторые игроки более высокого уровня»

Григорьев: «Разница «Урала» и «Локомотива»? В «Локо» есть некоторые игроки более высокого уровня»

3 августа 2017, 07:32

Полузащитник «Урала» Максим Григорьев остался доволен стартом своей команды в новом чемпионате. Екатеринбуржцы в трех турах набрали пять очков. В четвертом туре «Уралу» предстоит встретиться с «Краснодаром», проигравшим «Спартаку» в предыдущей встрече чемпионата.

– Как оцените старт сезона – лично ваш и команды?

– Считаю, что начали мы неплохо: с пятью очками за три тура. К каждому матчу мы готовимся серьезно, и каждая игра имеет принципиальное значение. В том, что мы так удачно себя показали, заслуга не только тренера. Ребята и сами понимают, как важно стараться брать очки в каждом матче. Соответственно, и характер тоже присутствует. Особенно он проявился в матче с «Уфой».

– Вам предстоит непростая игра с «Краснодаром», который потерял очки в последнем туре. Как идет подготовка к этой встрече?

– Сейчас тренировки идут в привычном режиме. Ближе к самой игре, я думаю, мы подойдем к более детальному разбору соперника. Потеря очков говорит о том, что будет очень непросто соперничать с ними. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы показать максимальный результат.

– После того, как вы поиграли в больших российских клубах, как вам работается в «Урале»?

– Мне везде было комфортно, где бы я ни играл. Если каждый игрок будет выполнять свои функции на поле по максимуму, думаю, с «Уралом» мы сможем подняться высоко в турнирной таблице. Разница между «Локомотивом» и «Уралом» только в том, что в «Локо» есть некоторые игроки более высокого уровня.

– Методы работы Тарханова сильно отличаются от методов тех тренеров, с кем вы сотрудничали раньше?

– У всех по-разному. У иностранцев, при Биличе, например, была одна подготовка, у Александра Федоровича – другая. Тарханов – опытный тренер, и он готовит нас к игре, отталкиваясь от ближайшего соперника.

– Ваша бывшая команда – московский «Локомотив» – сейчас находится вверху турнирной таблицы. Что скажете об этом?

– Я слежу за всеми. Могу сказать, что наш чемпионат усилился. Нам стало тяжелее играть, и победы достаются нам тяжелее, чем раньше.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Локомотив Григорьев Максим Билич Славен Тарханов Александр
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