«Рома» заинтересована в приобретении форварда «Реала» Лукаса

«Рома» намерена заполучить нападающего «Реала» Лукаса. В услугах 26-летнего игрока также заинтересован «Ньюкасл».

Сообщается, что испанец может покинуть Мадрид нынешним летом из-за появления в основном составе команды молодого Марко Асенсио, которому главный тренер сливочных Зинедин Зидан дает больше игрового времени, нежели Лукасу.

Нынешний контракт Лукаса с «галактикос» рассчитан до июля 2021 года. В прошлом сезоне он принял участие в 50-ти матчах, забив четыре гола и сделав 14 результативных передач.