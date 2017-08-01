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    «Рома» заинтересована в приобретении форварда «Реала» Лукаса

    «Рома» намерена заполучить нападающего «Реала» Лукаса. В услугах 26-летнего игрока также заинтересован «Ньюкасл».

    Сообщается, что испанец может покинуть Мадрид нынешним летом из-за появления в основном составе команды молодого Марко Асенсио, которому главный тренер сливочных Зинедин Зидан дает больше игрового времени, нежели Лукасу.

    Нынешний контракт Лукаса с «галактикос» рассчитан до июля 2021 года. В прошлом сезоне он принял участие в 50-ти матчах, забив четыре гола и сделав 14 результативных передач.

    Источник: Football Espana

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    01.08.2017 14:27
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