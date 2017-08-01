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    Радимов ждет большего от Кокорина

    Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов рассказал о своем отношении к игрокам нынешнего состава команды. По его словам, эта команда нравится ему больше, чем при Луческу. Экс-футболист отметил, что все еще ждет большего от форварда Александра Кокорина.

    Напомним, что в матче четвертого тура «Зенит» примет в Санкт-Петербурге «Спартак». Игра состоится в воскресенье, 6 августа.

    – Нынешний «Зенит» лучше того, который оставил после себя Луческу?

    – Судя по результатам – да. Но точный ответ узнаем со временем. Сейчас рано говорить. Честно скажу: сейчас мне «Зенит» нравится.

    – «Тосно» – команда, способная удержаться в Премьер-лиге?

    – Я ходил на их первый матч с «Уфой» – тогда команда выглядела очень плохо. Прихожу сейчас на матч с «Зенитом» – «Тосно» бьется вполне достойно! Но и там, и здесь получили ноль очков и одинаковый счет 0:1. Чтобы закрепиться в РФПЛ, надо показывать больше.

    – Главная проблема нынешнего «Зенита»?

    – Время и сыгранность.

    – От кого в нынешнем составе ждете намного большего?

    – В первую очередь – от Кокорина. А меньшего ожидал от Кузяева, мне очень нравится этот футболист.

    – Ерохин впишется в этот состав?

    – Мне бы очень этого хотелось… Для сборной важный момент. Но объективно пока Ерохину очень тяжело.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2017 11:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 1 августа 2017, 14:09

      Всем работать и все будет хорошо!))) Условия есть, тренер есть, все есть, теперь только труд труд и труд! И все будут играть!

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      Рейтинг: +53

      сашка0714 1 августа 2017, 13:35

      пусть ждет...

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      Рейтинг: +971

      г.Онега 1 августа 2017, 12:44

      у Кокорина контрак что ли заканчиваеться ,стал по лучше играть и забивать

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      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 1 августа 2017, 11:39

      Кузяев старательный парень. Кокорин пока неплох, но пока рано что-либо говорить, пусть доказывает, что мастер.

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