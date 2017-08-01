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Радимов ждет большего от Кокорина

1 августа 2017, 11:20
3

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов рассказал о своем отношении к игрокам нынешнего состава команды. По его словам, эта команда нравится ему больше, чем при Луческу. Экс-футболист отметил, что все еще ждет большего от форварда Александра Кокорина.

Напомним, что в матче четвертого тура «Зенит» примет в Санкт-Петербурге «Спартак». Игра состоится в воскресенье, 6 августа.

– Нынешний «Зенит» лучше того, который оставил после себя Луческу?

– Судя по результатам – да. Но точный ответ узнаем со временем. Сейчас рано говорить. Честно скажу: сейчас мне «Зенит» нравится.

– «Тосно» – команда, способная удержаться в Премьер-лиге?

– Я ходил на их первый матч с «Уфой» – тогда команда выглядела очень плохо. Прихожу сейчас на матч с «Зенитом» – «Тосно» бьется вполне достойно! Но и там, и здесь получили ноль очков и одинаковый счет 0:1. Чтобы закрепиться в РФПЛ, надо показывать больше.

– Главная проблема нынешнего «Зенита»?

– Время и сыгранность.

– От кого в нынешнем составе ждете намного большего?

– В первую очередь – от Кокорина. А меньшего ожидал от Кузяева, мне очень нравится этот футболист.

– Ерохин впишется в этот состав?

– Мне бы очень этого хотелось… Для сборной важный момент. Но объективно пока Ерохину очень тяжело.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Ерохин Александр Кузяев Далер Радимов Владислав
Комментарии (3)
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Большой Медведь
1501576751
Кузяев старательный парень. Кокорин пока неплох, но пока рано что-либо говорить, пусть доказывает, что мастер.
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сашка0714
1501583726
пусть ждет...
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zlobny_zenitos
1501585757
Всем работать и все будет хорошо!))) Условия есть, тренер есть, все есть, теперь только труд труд и труд! И все будут играть!
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