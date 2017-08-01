Радимов ждет большего от Кокорина

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов рассказал о своем отношении к игрокам нынешнего состава команды. По его словам, эта команда нравится ему больше, чем при Луческу. Экс-футболист отметил, что все еще ждет большего от форварда Александра Кокорина.

Напомним, что в матче четвертого тура «Зенит» примет в Санкт-Петербурге «Спартак». Игра состоится в воскресенье, 6 августа.

– Нынешний «Зенит» лучше того, который оставил после себя Луческу?

– Судя по результатам – да. Но точный ответ узнаем со временем. Сейчас рано говорить. Честно скажу: сейчас мне «Зенит» нравится.

– «Тосно» – команда, способная удержаться в Премьер-лиге?

– Я ходил на их первый матч с «Уфой» – тогда команда выглядела очень плохо. Прихожу сейчас на матч с «Зенитом» – «Тосно» бьется вполне достойно! Но и там, и здесь получили ноль очков и одинаковый счет 0:1. Чтобы закрепиться в РФПЛ, надо показывать больше.

– Главная проблема нынешнего «Зенита»?

– Время и сыгранность.

– От кого в нынешнем составе ждете намного большего?

– В первую очередь – от Кокорина. А меньшего ожидал от Кузяева, мне очень нравится этот футболист.

– Ерохин впишется в этот состав?

– Мне бы очень этого хотелось… Для сборной важный момент. Но объективно пока Ерохину очень тяжело.