Каррера обеспокоен отсутствием трансферов у «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что обеспокоен тем фактом, что команда перед стартом в Лиге чемпионов толком не усилилась. По его словам, сложный график может сказаться на игре и результатах команды в новом сезоне, поэтому нужно искать усиление.

Специалист также отметил, что клуб смог закрыть проблемную зону на правом фланге обороны с приходом Тигиева и Петковича.

– Пока у команды нет серьезных приобретений, а впереди Лига чемпионов. Спокойно к этому относитесь?

– Конечно, я не спокоен. То, что нам предстоит через месяц играть в Лиге чемпионов, не может не беспокоить – нужно качественное усиление. Нельзя, чтобы футболисты играли по три матча за неделю. Должна быть альтернатива.

– «Спартак» подписал Тигиева и Петковича. Позиция на правом фланге обороны закрыта?

– Да. Тигиев может играть справа и слева. Но нам требуются еще три-четыре футболиста, чтобы иметь выбор по ходу матча.

– Пашалич почти наверняка переходит в «Спартак». Это так?

– Его пока здесь нет. Он еще игрок «Челси», а вот когда будет здесь – смогу что-то сказать.