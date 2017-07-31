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Каррера обеспокоен отсутствием трансферов у «Спартака»

31 июля 2017, 11:17
14

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что обеспокоен тем фактом, что команда перед стартом в Лиге чемпионов толком не усилилась. По его словам, сложный график может сказаться на игре и результатах команды в новом сезоне, поэтому нужно искать усиление.

Специалист также отметил, что клуб смог закрыть проблемную зону на правом фланге обороны с приходом Тигиева и Петковича.

– Пока у команды нет серьезных приобретений, а впереди Лига чемпионов. Спокойно к этому относитесь?

– Конечно, я не спокоен. То, что нам предстоит через месяц играть в Лиге чемпионов, не может не беспокоить – нужно качественное усиление. Нельзя, чтобы футболисты играли по три матча за неделю. Должна быть альтернатива.

– «Спартак» подписал Тигиева и Петковича. Позиция на правом фланге обороны закрыта?

– Да. Тигиев может играть справа и слева. Но нам требуются еще три-четыре футболиста, чтобы иметь выбор по ходу матча.

– Пашалич почти наверняка переходит в «Спартак». Это так?

– Его пока здесь нет. Он еще игрок «Челси», а вот когда будет здесь – смогу что-то сказать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Петкович Марко Тигиев Георгий Пашалич Марио Каррера Массимо
Комментарии (14)
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Asbjorn
1501489816
Ну так надо работать над трансферами,под лч нужно хорошее усиление,а не нойштедеры
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Dgon1987
1501490930
Я если честно тоже обеспокоен отсутствием трансферов! Не обкакаться бы в ЛЧ!!!
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Дядя Серёжа
1501491344
Там что-то с Неймаром заминка, не Федун перехватывает?
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Одинокий волк Маквейд
1501494576
Похоже Федун в этом сезоне не собирается строить конкурентный в Европе клуб.
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Huberman
1501494654
Походу денег жмёт Арнольдыч. Эх сейчас бы евро по 42 как при Карпине! Вот было бы усиление.
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maior-60
1501495030
Либо тихарят пока потенциальные трансферы, либо ни хрена их не будет (Нойштедтер - это не усиление, а скорее - наоборот).
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Приус
1501495385
Конте Абрамовичу ультиматум ставил из-за Бонуччи и Лукаку, может и Массимо наших жопошников пугануть?
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СШГЭС
1501495830
Зенит перебил все наши договоренности баблом, просто об этом не говорят.
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Сибирь за Спартак
1501496409
В Питере каждый день гром и молния, а у нас в деревне Гадюкино дожди.
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policepnz
1501508205
ДА норм все будет пару трансферов в защиту и полу и все пучком
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