Бышовец: «Отсутствие скорости, координации и личностных качеств отрицательно характеризуют Нойштедтера»

Известный специалист Анатолий Бышовец прошелся по кандидатурам на усиление состава «Спартака». По его словам у Романа Нойштедтера нет необходимых качеств, чтобы закрепиться в составе, а Павла Могилевца он считает одним из перспективных футболистов российской лиги.

Напомним, ранее появилась информация, что 29-летний Нойштедтер дал согласие на переход в московский клуб, чтобы иметь место в составе сборной России на домашний чемпионат мира-2018.

– О еще одном кандидате в «Спартак» – полузащитнике «Фенербахче» Романе Нойштедтере.

– Матчи сборной, в которых они принимал участие, не дали оснований закрепиться в национальной команде. Отсутствие необходимой скорости, координации и личностных качеств, я имею ввиду жесткость и смелость, отрицательно его характеризуют. Возможно, в «Спартаке» он мог бы конкурировать за место в составе, но нужно время. Каррере в центре обороны необходимо найти совместимость – у Джикии и Боккетти она есть, у Боккетти и Кутепова, например, нет. И это несмотря на то, что левоногий Джикия в паре с Боккетти выходит на позиции правого центрального защитника.

– Что происходит с Кутеповым?

– Проблемы с психологией. Плюс разочарование от проведенных товарищеских матчей в сборной. Не хватило умения сыграть по игроку, заняв наиболее активную позицию, дабы предотвратить развитие атаки. А сейчас Илья просто потерял уверенность. Ошибки, допущенные в матче с «Динамо» – следствие именно этого.

– Является ли полузащитник «Ростова» Могилевец футболистом уровня «Спартака»?

– Павел хороший футболист. В нашей лиге выделил бы его и Подберезкина. У обоих есть перспектива. Оба должны быть на заметке у тренера сборной, их потенциал пока не раскрыт.