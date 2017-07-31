Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бышовец: «Отсутствие скорости, координации и личностных качеств отрицательно характеризуют Нойштедтера»

Бышовец: «Отсутствие скорости, координации и личностных качеств отрицательно характеризуют Нойштедтера»

31 июля 2017, 10:44
2

Известный специалист Анатолий Бышовец прошелся по кандидатурам на усиление состава «Спартака». По его словам у Романа Нойштедтера нет необходимых качеств, чтобы закрепиться в составе, а Павла Могилевца он считает одним из перспективных футболистов российской лиги.

Напомним, ранее появилась информация, что 29-летний Нойштедтер дал согласие на переход в московский клуб, чтобы иметь место в составе сборной России на домашний чемпионат мира-2018.

– О еще одном кандидате в «Спартак» – полузащитнике «Фенербахче» Романе Нойштедтере.

– Матчи сборной, в которых они принимал участие, не дали оснований закрепиться в национальной команде. Отсутствие необходимой скорости, координации и личностных качеств, я имею ввиду жесткость и смелость, отрицательно его характеризуют. Возможно, в «Спартаке» он мог бы конкурировать за место в составе, но нужно время. Каррере в центре обороны необходимо найти совместимость – у Джикии и Боккетти она есть, у Боккетти и Кутепова, например, нет. И это несмотря на то, что левоногий Джикия в паре с Боккетти выходит на позиции правого центрального защитника.

– Что происходит с Кутеповым?

– Проблемы с психологией. Плюс разочарование от проведенных товарищеских матчей в сборной. Не хватило умения сыграть по игроку, заняв наиболее активную позицию, дабы предотвратить развитие атаки. А сейчас Илья просто потерял уверенность. Ошибки, допущенные в матче с «Динамо» – следствие именно этого.

– Является ли полузащитник «Ростова» Могилевец футболистом уровня «Спартака»?

– Павел хороший футболист. В нашей лиге выделил бы его и Подберезкина. У обоих есть перспектива. Оба должны быть на заметке у тренера сборной, их потенциал пока не раскрыт.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Нойштедтер Роман Могилевец Павел Бышовец Анатолий
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дядя Серёжа
1501491531
Кутепова надо как-то подтягивать. На то и тренер. Многие хорошие игроки ни шатко начинали.
Ответить
Aleksandr_1986_Spb_
1501493379
Кутепов просто звёздную болезнь подхватил. Как и ранее Давыдов, Месси новый...
Ответить
Главные новости
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
23:06
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:56
1
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
22:47
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
22:36
1
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
4
Стал известен новый клуб Родри
21:56
1
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
21:48
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
6
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
75
Все новости
Все новости
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
6
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
75
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
1
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
1
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
32
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
6
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
4
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
5
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
6
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
13
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
14
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
6
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
26
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+