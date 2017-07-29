РФПЛ. ЦСКА дома обыграл «СКА-Хабаровск»

В матче 3-го тура РФПЛ ЦСКА на «ВЭБ Арене» одержал победу над «СКА-Хабаровском» – 2:0. Авторами голов в составе московского клуба стали Александр Головин и Бибрас Натхо.

Таким образом, армейцы набрали шесть очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Хабаровчане с тремя поражениями в активе занимают последнюю строчку.

Чемпионат России. РФПЛ. 3-й тур

ЦСКА (Москва) – СКА-Хабаровск – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Головин, 4; 2:0 – Натхо, 37 (с пенальти).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Вернблум, Натхо, Головин (Кучаев, 83), Дзагоев (Витиньо, 69), Чалов (Жамалетдинов, 58).

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Эдиев, Черевко, Пуцко, Гришко, Никифоров, Друзин (Баляйкин, 38), Казанков, Наваловский (Габулов, 76), Дедечко, Корян (Кобялко, 67).

Предупреждения: нет – Эдиев, 36; Баляйкин, 44.

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