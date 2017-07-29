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  • Чалов – в атаке ЦСКА, Корян выйдет на острие у «СКА-Хабаровска»

Чалов – в атаке ЦСКА, Корян выйдет на острие у «СКА-Хабаровска»

29 июля 2017, 13:57
8

ЦСКА и «СКА-Хабаровск» назвали стартовые составы на матч третьего тура РФПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев, Чалов.

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Эдиев, Черевко, Пуцко, Гришко, Никифоров, Друзин, Казанков, Наваловский, Дедечко, Корян.

Поединок состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига ЦСКА СКА-Хабаровск
Комментарии (8)
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Alex Y
1501326473
Чалову нужно забивать
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BRO_football
1501327020
Игнашевича вместо Алексея Березуцкого выпустили? Это странно. Лучше бы Васина заменили.
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alvesh69
1501327808
Да не будет с этого парня никакого толку...я обратил внимание,что как мяч у него сразу же начинает искать глазами партнеров...да чего ты смотришь, тащи,обыгрывай,забивай...поэтому и смотрит что не умеет и боится
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neofizer
1501328516
пару штук сёдня с него.
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Nibel
1501330909
когда вы уже ссылки на команды научитесь делать?
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insider_retro
1501332802
Фёдор молодцааа!... Уже несколько заходов с прицеливанием сделал... Пора в створ и мимо воротчика!.....
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Britan
1501333979
По мне так рано Чалову со взрослыми играть. С такой обороной и не забивать.
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