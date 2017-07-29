Чалов – в атаке ЦСКА, Корян выйдет на острие у «СКА-Хабаровска»

ЦСКА и «СКА-Хабаровск» назвали стартовые составы на матч третьего тура РФПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев, Чалов.

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Эдиев, Черевко, Пуцко, Гришко, Никифоров, Друзин, Казанков, Наваловский, Дедечко, Корян.

Поединок состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 15:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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