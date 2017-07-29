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  • Каррера: «СМИ сообщили о переходе Нойштедтера в «Спартак»? Хорошо, я рад»

Каррера: «СМИ сообщили о переходе Нойштедтера в «Спартак»? Хорошо, я рад»

29 июля 2017, 13:27
8

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слухи относительно ухода защитника Сердара Таски. При этом итальянец на стал обсуждать возможное приобретении Романа Нойштедтера у «Фенербахче».

Ранее турецкие СМИ сообщили, что 29-летний игрок сборной России перейдет в стан красно-белых за 3 миллиона евро.

– Таски. Он уходит?

– Слухи. Таски здесь. Это к руководству. Есть возможность, на него есть спрос. Спросите у руководителей.

– Зобнин был на базе. Даже подходил к полю. Как восстановление?

– Он индивидуально тренируется, но нужно много работать, чтобы восстановиться.

– Две ничьи на старте. Почему не смогли ни разу выиграть?

– С «Динамо» неорганизованно подошли ко второму тайму. Растянулись между линиями, не могли владеть мячом. Потеряли организацию на поле. С «Уфой» хорошая игра была. Но голов не хватило. Качественный мяч провели, бегали по полю.

– Турецкие СМИ сообщили, что Нойштедтер – игрок «Спартака».

– Хорошо. Я рад.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Фенербахче Нойштедтер Роман Каррера Массимо
Комментарии (8)
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Спартач_навсегда
1501325080
Красава))))
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Приус
1501325142
Особой радости не видно.
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paracetamol
1501326997
Кажись, Карьера не при чем.
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Александ1982
1501327107
жаль будет если опять в обход него все решают
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VASoMeat
1501331883
Нойштедтер не будет усилением для спартака,надеюсь это всего лишь слухи.
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oyabun
1501335647
Ни одного ясного, прямого ответа. Понимай, как хочешь. А это значит что в плане трансферов всё херово.
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SPACE TRUCKIN
1501344733
Думаю,усиление будет и это не Нойштедтер....в кои веки попасть в ЛЧ и не подготовиться?не верю...
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