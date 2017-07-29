Каррера: «СМИ сообщили о переходе Нойштедтера в «Спартак»? Хорошо, я рад»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слухи относительно ухода защитника Сердара Таски. При этом итальянец на стал обсуждать возможное приобретении Романа Нойштедтера у «Фенербахче».

Ранее турецкие СМИ сообщили, что 29-летний игрок сборной России перейдет в стан красно-белых за 3 миллиона евро.

– Таски. Он уходит?

– Слухи. Таски здесь. Это к руководству. Есть возможность, на него есть спрос. Спросите у руководителей.

– Зобнин был на базе. Даже подходил к полю. Как восстановление?

– Он индивидуально тренируется, но нужно много работать, чтобы восстановиться.

– Две ничьи на старте. Почему не смогли ни разу выиграть?

– С «Динамо» неорганизованно подошли ко второму тайму. Растянулись между линиями, не могли владеть мячом. Потеряли организацию на поле. С «Уфой» хорошая игра была. Но голов не хватило. Качественный мяч провели, бегали по полю.

– Турецкие СМИ сообщили, что Нойштедтер – игрок «Спартака».

– Хорошо. Я рад.