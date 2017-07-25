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    Маия – игрок «Лилля», зимой бразилец не перешел в «Зенит» из-за «нежелания играть в снегу»

    «Лилль» объявил о покупке 20-летнего полузащитника Тьяго Маии у «Сантоса». Бразилец подписал контракт сроком до июня 2022 года. Финансовые подробности сделки не разглашаются. По неофициальным данным, бразильская сторона заработала на переходе 14 миллионов евро.

    В минувшем сезоне Маия принял участие в 18 встречах всех турниров, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 миллиона евро.

    В декабре 2016 «Бомбардир» писал об интересе к футболисту со стороны «Зенита». Согласно источнику, российский клуб предлагал за бразильца 18 миллионов. В январе Маия отверг интерес клуба РФПЛ, сказав, что не хочет играть в снегу.

    Источник: ФК «Лилль»

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    25.07.2017 21:36
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 26 июля 2017, 09:40

      Не снег, а грязь.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 25 июля 2017, 21:54

      Лилль этим летом не хиленько так усиливается ...

      0
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