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  • Маия – игрок «Лилля», зимой бразилец не перешел в «Зенит» из-за «нежелания играть в снегу»

Маия – игрок «Лилля», зимой бразилец не перешел в «Зенит» из-за «нежелания играть в снегу»

25 июля 2017, 21:36
2

«Лилль» объявил о покупке 20-летнего полузащитника Тьяго Маии у «Сантоса». Бразилец подписал контракт сроком до июня 2022 года. Финансовые подробности сделки не разглашаются. По неофициальным данным, бразильская сторона заработала на переходе 14 миллионов евро.

В минувшем сезоне Маия принял участие в 18 встречах всех турниров, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 миллиона евро.

В декабре 2016 «Бомбардир» писал об интересе к футболисту со стороны «Зенита». Согласно источнику, российский клуб предлагал за бразильца 18 миллионов. В январе Маия отверг интерес клуба РФПЛ, сказав, что не хочет играть в снегу.

Источник: ФК «Лилль»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Лилль Зенит Сантос
Комментарии (2)
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К.Серж.А
1501008872
Лилль этим летом не хиленько так усиливается ...
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СШГЭС
1501051210
Не снег, а грязь.
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