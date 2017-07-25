Маия – игрок «Лилля», зимой бразилец не перешел в «Зенит» из-за «нежелания играть в снегу»

«Лилль» объявил о покупке 20-летнего полузащитника Тьяго Маии у «Сантоса». Бразилец подписал контракт сроком до июня 2022 года. Финансовые подробности сделки не разглашаются. По неофициальным данным, бразильская сторона заработала на переходе 14 миллионов евро.

В минувшем сезоне Маия принял участие в 18 встречах всех турниров, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 3 миллиона евро.

В декабре 2016 «Бомбардир» писал об интересе к футболисту со стороны «Зенита». Согласно источнику, российский клуб предлагал за бразильца 18 миллионов. В январе Маия отверг интерес клуба РФПЛ, сказав, что не хочет играть в снегу.