Майя близок к переходу в «Зенит»

«Зенит» намерен приобрести у «Сантоса» защитника Тиаго Майю. Питерский клуб уже сделал предложение по 19-летнему футболисту. Российский клуб готов приобрести игрока за 18 миллионов евро. Как утверждается, стороны пришли к принципиальной договоренности по сделке, утверждает Globo Esporte. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «ПСЖ».

В нынешнем году Майя провел в высшей лиге Бразилии 30 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.