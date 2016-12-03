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    Майя близок к переходу в «Зенит»

    «Зенит» намерен приобрести у «Сантоса» защитника Тиаго Майю. Питерский клуб уже сделал предложение по 19-летнему футболисту. Российский клуб готов приобрести игрока за 18 миллионов евро. Как утверждается, стороны пришли к принципиальной договоренности по сделке, утверждает Globo Esporte. Ранее сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «ПСЖ».

    В нынешнем году Майя провел в высшей лиге Бразилии 30 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2016 07:59
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +6378

      порт 3 декабря 2016, 16:17

      Защитник. это хорошо, но не факт что купят,а если и купят. то не факт что заиграет.

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      Рейтинг: +2410

      baden69 3 декабря 2016, 15:00

      А вот и замена Витселю... Надеюсь, если возьмут, со временем будет получше микрофона. По нарезкам выглядит неплохо.

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      Рейтинг: +2410

      baden69 > SAPOG 3 декабря 2016, 17:09

      В заметке ошибка. Майя полузащитник и, похоже, что играет на позиции Витселя.

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      Рейтинг: +22

      NEO26 3 декабря 2016, 13:20

      нахрен он нужен своих молодых нужно развивать

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > NEO26 3 декабря 2016, 13:57

      свои не растут, как не поливай, а этого потом продать можно, если он топ.

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > SAPOG 3 декабря 2016, 15:34

      хотеть выйграть ЛЧ с чем ? Потолок это полуфинал/финал ЛЕ, не более.

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Ardenn 3 декабря 2016, 18:00

      Многое зависит от мотивации и работы на поле, но ЛЧ берет только топ клуб из топ 3 чемпионатов, мы пока не в состоянии такое желать даже. Щас хотя бы чемпионами в РФПЛ стать, хоть один трофей взять

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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 3 декабря 2016, 12:51

      Слишком дорого, хотя может и вырастит топовым...

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      Рейтинг: +16

      dudkadim 3 декабря 2016, 12:04

      давай

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 3 декабря 2016, 12:01

      Теперь Луческу и в Зените начнет собирать костяк из бразильцев. Я не знаю, что это за футболист и какой его уровень, но за 19-летнего парня платить 18млн. - это на мой взгляд круто

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      Рейтинг: +100

      mixon73 > Joko21 3 декабря 2016, 13:20

      Тут я тебя поддерживаю. Я думаю через чур кидать такие деньги за "малолетку"

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 3 декабря 2016, 11:59

      Перспективный

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 > Zenit-84 3 декабря 2016, 13:51

      18млн. просто за перспективного парня платить? Перебор на мой взгляд. У нас перспективными были Бурлак и Беляев, пророчащим большое будущее и места в сборной на ЧМ-2018. Но их почему-то за такие деньги ни кто не покупает

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Joko21 3 декабря 2016, 13:59

      Потому что наша Россия, шапка-ушанка, медведь, балалайка, стакан водки, а все перспективные уже зарубежом поиграли.

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 3 декабря 2016, 11:30

      Хороший защитник не помешает.Ломбертсу замена понадобится скоро.

      -1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 3 декабря 2016, 11:24

      ...странно,что раньше не набрали бразильцев "под Луческу"...
      ...было бы интересно посмотреть,хотя этот долбаный лимит...

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Ardenn 3 декабря 2016, 17:52

      да как раз таки и за за лимита у нас и нет хороших игроков,те кто пробились не имеют серьёзной конкуренцию,не. было лимита и наши игроки играли в европе,а теперь ни одного в хорошем европейском клубе нет,платят им видители там мало!!!

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 3 декабря 2016, 11:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      пидерцы берега попутали совсем

      -7
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > BANNIKOV1970 3 декабря 2016, 11:56

      на нашем берегу свиньи хуй пососали 4 раза

      1
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