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    РФПЛ. «Динамо» на последних минутах уступило «Уралу»

    В матче 2-го тура РФПЛ «Динамо» на «Арене Химки» на последних минутах уступило «Уралу» – 0:1. Победу гостям принес Георгий Чантурия, вышедший на замену.

    Отметим, что в стартовом туре обе команды сыграли вничью: бело-голубые ушли от поражения в матче со «Спартаком» (2:2), а екатеринбуржцы взяли одно очко в игре с «Ростовом» (1:1).

    Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур

    Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Чантурия, 89.

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Шунич, Терехов, Соу (Сапета, 35), Зотов, Ионов (Луценко, 78), Соснин, Панченко, Бечирай (Вандерсон, 51).

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Кулаков, Филер, Емельянов, Бикфалви, Димитров, Лунгу (Чантурия, 79), Григорьев (Бавин, 86).

    Предупреждения: нет – Меркулов, 57; Бавин, 90+2.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2017 19:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 23 июля 2017, 20:23

      Лихой заскочил конечно!Но все же одними фланговыми навесами место в ПЛ не закрепишь.
      Сложилось впечатления,что со Спартаком и на этот,вышли совершенно разные Динамо!Уралмаш поздравляю с очками!)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11238

      alp 23 июля 2017, 20:17

      Молодцы, Уральцы!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 23 июля 2017, 19:50

      Понравилась реакция мясных - типа пусть у меня корова сдохла, зато у соседа две)))

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 июля 2017, 19:39

      Сюжетная линия чемпионата становится всё интересней и более непредсказуемой!!... Есть лидеры, но победы и очки даются тяжело всем.... Здесь игра катилась к ничьей, а 3 очка увезли гости.... Судя по трансляции упирались и те и те, что не может не радовать!...

      4
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      Рейтинг: +67285

      portero 23 июля 2017, 19:37

      Урал с тремя очками!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 июля 2017, 19:26

      что тут неожиданного дебютант проиграл команде из Премьер лиги

      1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 июля 2017, 19:25

      Неожиданно!

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > DeutschlandUberAlles 23 июля 2017, 19:40

      Надеемся, что в этом сезоне нежданчиков будет в избытке!!!...

      2
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      Рейтинг: +630

      garet12222 23 июля 2017, 19:24

      Чантурия красава! сам не ожидал походу

      2
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