РФПЛ. «Динамо» на последних минутах уступило «Уралу»

В матче 2-го тура РФПЛ «Динамо» на «Арене Химки» на последних минутах уступило «Уралу» – 0:1. Победу гостям принес Георгий Чантурия, вышедший на замену.

Отметим, что в стартовом туре обе команды сыграли вничью: бело-голубые ушли от поражения в матче со «Спартаком» (2:2), а екатеринбуржцы взяли одно очко в игре с «Ростовом» (1:1).

Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур

Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Чантурия, 89.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Шунич, Терехов, Соу (Сапета, 35), Зотов, Ионов (Луценко, 78), Соснин, Панченко, Бечирай (Вандерсон, 51).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Кулаков, Филер, Емельянов, Бикфалви, Димитров, Лунгу (Чантурия, 79), Григорьев (Бавин, 86).

Предупреждения: нет – Меркулов, 57; Бавин, 90+2.

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