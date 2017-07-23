Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФПЛ. «Динамо» на последних минутах уступило «Уралу»

23 июля 2017, 19:22
12

В матче 2-го тура РФПЛ «Динамо» на «Арене Химки» на последних минутах уступило «Уралу» – 0:1. Победу гостям принес Георгий Чантурия, вышедший на замену.

Отметим, что в стартовом туре обе команды сыграли вничью: бело-голубые ушли от поражения в матче со «Спартаком» (2:2), а екатеринбуржцы взяли одно очко в игре с «Ростовом» (1:1).

Чемпионат России. РФПЛ. 2-й тур

Динамо (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Чантурия, 89.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Шунич, Терехов, Соу (Сапета, 35), Зотов, Ионов (Луценко, 78), Соснин, Панченко, Бечирай (Вандерсон, 51).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Ароян, Кулаков, Филер, Емельянов, Бикфалви, Димитров, Лунгу (Чантурия, 79), Григорьев (Бавин, 86).

Предупреждения: нет – Меркулов, 57; Бавин, 90+2.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Урал
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
garet12222
1500827077
Чантурия красава! сам не ожидал походу
Ответить
DeutschlandUberAlles
1500827101
Неожиданно!
Ответить
Garrincha58
1500827186
что тут неожиданного дебютант проиграл команде из Премьер лиги
Ответить
portero
1500827862
Урал с тремя очками!
Ответить
insider_retro
1500827992
Сюжетная линия чемпионата становится всё интересней и более непредсказуемой!!... Есть лидеры, но победы и очки даются тяжело всем.... Здесь игра катилась к ничьей, а 3 очка увезли гости.... Судя по трансляции упирались и те и те, что не может не радовать!...
Ответить
dyema
1500828620
Понравилась реакция мясных - типа пусть у меня корова сдохла, зато у соседа две)))
Ответить
alp
1500830272
Молодцы, Уральцы!!!!
Ответить
Pourport
1500830629
Лихой заскочил конечно!Но все же одними фланговыми навесами место в ПЛ не закрепишь. Сложилось впечатления,что со Спартаком и на этот,вышли совершенно разные Динамо!Уралмаш поздравляю с очками!)
Ответить
Главные новости
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
2
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
1
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
2
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
3
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
18:57
2
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
9
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
12
Все новости
Все новости
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
10
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
8
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
12
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
4
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
9
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
5
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
24
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
76
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
3
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
23
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
24
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
44
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+