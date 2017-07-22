Миньоле не пожали руку на вручении летнего кубка

Ситуация неприятная, но думаю что награждающий просто поторопился или растерялся!!
«Ливерпуль» обыграл «Лестер» со счетом 2:1 в решающем матче выставочного турнира «азиатский кубок Премьер-лиги».
На церемонии награждения представитель организаторов соревнований вручал медали команде Юргена Клоппа. Голкипер Симон Миньоле, получив награду, протянул мужчине ладонь, но тот не обратил на него внимания.
«Я хотел по-дружески...», – прокомментировал ситуацию в твиттере игрок сборной Бельгии.
I tried to be friendly... #YNWA #PLAsiaTrophy #LFC pic.twitter.com/xukZxFsdeC— Simon Mignolet (@SMignolet) 22 июля 2017 г.