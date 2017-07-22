Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Миньоле не пожали руку на вручении летнего кубка

    «Ливерпуль» обыграл «Лестер» со счетом 2:1 в решающем матче выставочного турнира «азиатский кубок Премьер-лиги».

    На церемонии награждения представитель организаторов соревнований вручал медали команде Юргена Клоппа. Голкипер Симон Миньоле, получив награду, протянул мужчине ладонь, но тот не обратил на него внимания.

    «Я хотел по-дружески...», – прокомментировал ситуацию в твиттере игрок сборной Бельгии.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.07.2017 23:49
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 23 июля 2017, 22:50

      Ситуация неприятная, но думаю что награждающий просто поторопился или растерялся!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 23 июля 2017, 02:19

      Че за нах?!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11