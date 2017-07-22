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    Бердыев: «Каннуников и «Спартак»? Не понимаю, о чем вы хотите спросить»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев ушел от вопроса журналистов, касающегося возможного перехода нападающего Максима Канунникова в «Спартак».

    Ранее сообщалось, что казанский клуб требует от красно-белых за переход 26-летнего россиянина 6 миллионов евро. Позднее футболист опроверг слухи об уходе.

    – Канунников – это вопрос к вам или к менеджерам клубов «Рубин» и «Спартак»?

    – Я вообще не понимаю, о чем вы хотите меня спросить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2017 22:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 23 июля 2017, 06:07

      Журналисты у нас супер. У Манчини спросили: Почему так тяжело шла игра?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 23 июля 2017, 06:00

      Игрок абсолютно без фантазии.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 июля 2017, 05:56

      Не нужен он Спартаку-100 %

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 23 июля 2017, 05:53

      Вчера окончательно убедился, что Канунников Спартаку не нужен, это не усиление, а балласт.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 июля 2017, 05:38

      Моя хата с краю,
      Я ничего не знаю.
      Отвечаю.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 22 июля 2017, 22:11

      Дожили...из-за лимита Каннуников лакомый кусок для наших топ клубов...

      1
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