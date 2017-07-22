Бердыев: «Каннуников и «Спартак»? Не понимаю, о чем вы хотите спросить»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев ушел от вопроса журналистов, касающегося возможного перехода нападающего Максима Канунникова в «Спартак».

Ранее сообщалось, что казанский клуб требует от красно-белых за переход 26-летнего россиянина 6 миллионов евро. Позднее футболист опроверг слухи об уходе.

– Канунников – это вопрос к вам или к менеджерам клубов «Рубин» и «Спартак»?

– Я вообще не понимаю, о чем вы хотите меня спросить.