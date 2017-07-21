«Халл Сити» приобрел защитника «Ливерпуля» за 8 миллионов

Уже бывший защитник английского «Ливерпуля» Кевин Стюарт продолжит карьеру в «Халл Сити», который ближайший сезон проведет в Чемпионшипе и который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.

«Тигры» выплатили за игрока порядка 8 миллионов фунтов стерлингов, о чем ранее уже писал «Бомбардир». В ближайшее время Стюарт присоединится к новым партнерам на их сборе в Португалии.

В минувшем сезоне АПЛ защитник четыре раза выходил на поле в составе «Ливерпуля».