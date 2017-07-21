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    «Халл Сити» приобрел защитника «Ливерпуля» за 8 миллионов

    Уже бывший защитник английского «Ливерпуля» Кевин Стюарт продолжит карьеру в «Халл Сити», который ближайший сезон проведет в Чемпионшипе и который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.

    «Тигры» выплатили за игрока порядка 8 миллионов фунтов стерлингов, о чем ранее уже писал «Бомбардир». В ближайшее время Стюарт присоединится к новым партнерам на их сборе в Португалии.

    В минувшем сезоне АПЛ защитник четыре раза выходил на поле в составе «Ливерпуля».

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    21.07.2017 18:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2509

      panmon 21 июля 2017, 22:02

      Я не знаю этих игроков, но как-то странно продавать защитника в ливер за 5 и покупать у них другого за 8, не находите?

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor 21 июля 2017, 19:46

      он лям евро стоит, а за него 8 млн стерлингов отдали...это при том что он толком и не играл. когда же слуцкий успел разглядеть в нем потенциал

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Raxor 21 июля 2017, 21:52

      по английским меркам это немного)

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 июля 2017, 19:05

      Неслабые расценки для Чемпионшипа.... Хватит ли у боссов Халла терпения и денег для восполнения потерь...

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      Рейтинг: +157

      ADmira1 21 июля 2017, 19:03

      Лёня шикует! Когда он столько в ЦСКА тратил?

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