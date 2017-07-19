Кечинов считает, что шоу в Грозном перед игрой с «Амкаром» пойдет на благо российского футбола

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился своим видением шоу, которое предшествовало матчу первого тура РФПЛ между «Ахматом» и «Амкаром» (1:0).

Напомним, что перед стартовым свистком мяч в игру символически ввел звезда футбола прошлого Роналдиньо, а этому предшествовал концерт с участием звезд российской эстрады.

«Помогло ли российскому футболу шоу в Грозном? Безусловно. Даже те дети, которые не видели игру того же Роналдиньо, услышав, что он приезжал в Грозный, могут залезть в интернет и посмотреть, каким он был на поле — и это станет мотивацией для них заниматься футболом.

А это пойдет нам только на пользу — если большое число детей захотят стать таким, как Роналдиньо, и будут стремиться к этому, то это будет плюсом для нашего футбола», – полагает эксперт.

Кечинов выступал за «Спартак» с 1993 по 2000 годы и сыграл за красно-белых 112 матчей и забил 35 голов.

Что не так с приездом Роналдиньо на праздник «Ахмата»?