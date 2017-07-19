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    Кечинов считает, что шоу в Грозном перед игрой с «Амкаром» пойдет на благо российского футбола

    Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился своим видением шоу, которое предшествовало матчу первого тура РФПЛ между «Ахматом» и «Амкаром» (1:0).

    Напомним, что перед стартовым свистком мяч в игру символически ввел звезда футбола прошлого Роналдиньо, а этому предшествовал концерт с участием звезд российской эстрады.

    «Помогло ли российскому футболу шоу в Грозном? Безусловно. Даже те дети, которые не видели игру того же Роналдиньо, услышав, что он приезжал в Грозный, могут залезть в интернет и посмотреть, каким он был на поле — и это станет мотивацией для них заниматься футболом.

    А это пойдет нам только на пользу — если большое число детей захотят стать таким, как Роналдиньо, и будут стремиться к этому, то это будет плюсом для нашего футбола», – полагает эксперт.

    Кечинов выступал за «Спартак» с 1993 по 2000 годы и сыграл за красно-белых 112 матчей и забил 35 голов.

    Что не так с приездом Роналдиньо на праздник «Ахмата»?

    Источник: Газета.ру

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    19.07.2017 20:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +93

      Borz1 20 июля 2017, 10:42

      Всё верно

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июля 2017, 23:08

      Дети и без шоу в Грозном в инет шныряют и видят там много чего кроме Рональдиньо.... Рон молодчик, но у нас есть на кого ровняться.... Неправильное у Валеры видение шоу.... Пир во время чумы - вот что это такое!!...

      1
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 19 июля 2017, 22:35

      И сколько Кечинову чича заплатил?

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 июля 2017, 20:44

      Уже и Кечинов считает...

      Хотя,если и Зобнин считает..)

      1
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