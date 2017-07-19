Диего Коста, Матич и Зума не поехали с «Челси» в азиатское турне

Не взяли в Азию, не беда... Им и в Еуропе не плохо... Причин не узнаем, фантазировать не будем.... Надо, значит надо...
Футболисты «Челси» сегодня отправились на предсезонную подготовку в Сингапур.
Как сообщается на официальном сайте лондонского клуба, главный тренер синих Антонио Конте взял с собой в азиатское турне 25 игроков, среди которых не оказалось Диего Косты, Неманьи Матича и Курта Зума.
Приобретенный у «Ромы» защитник Антонио Рюдигер присоединится к команде уже в Сингапуре.
Отметим, что 25 июля «Челси» в рамках Международного кубка чемпионов сыграет с «Баварией».