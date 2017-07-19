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    Диего Коста, Матич и Зума не поехали с «Челси» в азиатское турне

    Футболисты «Челси» сегодня отправились на предсезонную подготовку в Сингапур.

    Как сообщается на официальном сайте лондонского клуба, главный тренер синих Антонио Конте взял с собой в азиатское турне 25 игроков, среди которых не оказалось Диего Косты, Неманьи Матича и Курта Зума.

    Приобретенный у «Ромы» защитник Антонио Рюдигер присоединится к команде уже в Сингапуре.

    Отметим, что 25 июля «Челси» в рамках Международного кубка чемпионов сыграет с «Баварией».

    Источник: ФК «Челси»

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    19.07.2017 13:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июля 2017, 17:21

      Не взяли в Азию, не беда... Им и в Еуропе не плохо... Причин не узнаем, фантазировать не будем.... Надо, значит надо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 19 июля 2017, 17:01

      Ладно Матич уйдет в МЮ(мавр ослабляет Челси,в пример Лукаку),но Зума почему???

      -1
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 19 июля 2017, 14:34

      Коста в Китай или Атлетико переберётся.

      1
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