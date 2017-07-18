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    Источник: в шорт-листе «Зенита» значатся 16 кандидатов на две позиции

    Руководство «Зенита» планирует приобрести еще нескольких футболистов во время летнего трансферного окна. По информации источника, сине-бело-голубые намерены купить игрока в центр обороны и в группу атаки.

    Сообщается, что в шорт-лист на данные позиции входят сразу 16 игроков.

    Напомним, этим летом команду усилили Дмитрий Богаев, Денис Терентьев, Далер Кузяев, Леандро Паредес, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз и Себастьян Дриусси.

    Источник: ФАН

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    18.07.2017 14:04
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 18 июля 2017, 19:22

      Про Ерохина тяжело сказать, что усилил. Это просто Бердыев может каждого игрока использовать, даже того, у кого уровень очень низкий. Зачем приобрели...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +71

      Денис Беневольский 18 июля 2017, 17:32

      С чмошным Нету не по пути, правильно

      0
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      Рейтинг: +17728

      paracetamol 18 июля 2017, 17:03

      Больше кандидатов, больше выбор. Зенит выберет по соотношению цена+качество.

      1
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 18 июля 2017, 15:49

      Сарсания отрабатывает зарплату)))

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 18 июля 2017, 15:02

      В Европе будет играть один состав, а в России другой

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 18 июля 2017, 14:45

      Смотрю сейчас на список приобретений Зенита и понимаю, что не смотря на все шумиху , которая была вокруг покупок Зенита реально усилить команду может только Паредес и в перспективе Дриусси ,остальные же конечно качественные игроки ,но вряд ли можно говорить , что они смогут вывести команду на новый уровень, так что как бы это не звучало смешно, но Зениту все еще нужны новые игроки, по моему самое главное для них это центр обороны , потому что с парой Нету , Иванович вряд ли можно выиграть ,что то существенное , особенно в Европе ( тем более они потеряли такого игрока , как Данни это не может не сказаться на игре команды).

      4
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > hevbn 28 18 июля 2017, 15:28

      Половина Питера в Непонятках до каких пор будет играть Нету...
      Да и Ива уже не торт...
      Тут двух Гараев нужно чтобы хоть в полуфинал ЛЕ выйти...

      3
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      ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > lysenkoff 18 июля 2017, 15:56

      Если перефразировать вашего земляка "в обороне Нету , но вы там держитесь" .

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 июля 2017, 14:44

      Уверен, у Зенита хватит денег, чтобы купить сразу всех. Так почему бы и нет.

      -1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 18 июля 2017, 14:35

      Команду пополнили. А усилили они или наоборот мы узнаем туров через пять...

      3
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      Рейтинг: +709

      monser08 > Тазит 18 июля 2017, 16:09

      Неа , весной. До весны нужно держаться, а там если не распродадуться то может сделают команду. Очень бы хотелось.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 июля 2017, 14:10

      берем оптом, дешевле,а если серьезно источник не источник желтизной попахивает

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