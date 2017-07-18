Источник: в шорт-листе «Зенита» значатся 16 кандидатов на две позиции

Про Ерохина тяжело сказать, что усилил. Это просто Бердыев может каждого игрока использовать, даже того, у кого уровень очень низкий. Зачем приобрели...
Руководство «Зенита» планирует приобрести еще нескольких футболистов во время летнего трансферного окна. По информации источника, сине-бело-голубые намерены купить игрока в центр обороны и в группу атаки.
Сообщается, что в шорт-лист на данные позиции входят сразу 16 игроков.
Напомним, этим летом команду усилили Дмитрий Богаев, Денис Терентьев, Далер Кузяев, Леандро Паредес, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз и Себастьян Дриусси.