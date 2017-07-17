Беренгер, на которого претендовал «Спартак», продолжит карьеру в «Торино»

Какая неожиданная новость, правда? Ничего удивительного. За стоящих игроков надо нехило платить, чтобы они согласились ехать в Россию. А если предлагать копейки, по европейским меркам, за трансфер, то лучше и не затеваться. Всё равно в итоге будет как в этой заметке.
«Осасуна» объявила о достижении договоренности с «Торино» по трансферу полузащитника Алекса Беренгера. «Быки» заплатят памплонцам за 22-летнего игрока 5,5 миллиона евро плюс еще 1 миллион в качестве бонусов.
Ранее сообщалось, что интерес к испанцу проявляют «Спартак» и «Наполи».
В минувшем сезоне Беренгер провел в Примере 29 матчей, отметившись одним голом и семью результативными передачами. Напомним, «Осасуна» по итогам чемпионата вылетела в Сегунду.