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    Беренгер, на которого претендовал «Спартак», продолжит карьеру в «Торино»

    «Осасуна» объявила о достижении договоренности с «Торино» по трансферу полузащитника Алекса Беренгера. «Быки» заплатят памплонцам за 22-летнего игрока 5,5 миллиона евро плюс еще 1 миллион в качестве бонусов.

    Ранее сообщалось, что интерес к испанцу проявляют «Спартак» и «Наполи».

    В минувшем сезоне Беренгер провел в Примере 29 матчей, отметившись одним голом и семью результативными передачами. Напомним, «Осасуна» по итогам чемпионата вылетела в Сегунду.

    Источник: ФК «Осасуна»

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    17.07.2017 12:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 17 июля 2017, 14:12

      Какая неожиданная новость, правда? Ничего удивительного. За стоящих игроков надо нехило платить, чтобы они согласились ехать в Россию. А если предлагать копейки, по европейским меркам, за трансфер, то лучше и не затеваться. Всё равно в итоге будет как в этой заметке.

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