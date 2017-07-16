Сампайо и Лео выйдут против «Амкара» с первых минут, у пермяков в основе Рязанцев

Грозненцы сверхмотивированы..... Думаю во всех домашних матчах они будут стараться доминировать всю игру.... Зритель там требователен, в ложах часто сидят очень уважаемые люди... Тяжело будет всем гостевым командам.... Чувствую, Амкар сегодня не убережётся, если будет играть в своём стиле.....
Стали известны стартовые составы на матч первого тура РФПЛ между грозненским «Ахматом» и пермским «Амкаром».
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Иванов, Митришев, Балай, Лео.
«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев, Комолов, Гол, Прокофьев, Бодул.
Встреча начнется 16 июля в 21:30 по Москве на грозненском стадионе «Ахмат Арена».
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