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    Сампайо и Лео выйдут против «Амкара» с первых минут, у пермяков в основе Рязанцев

    Стали известны стартовые составы на матч первого тура РФПЛ между грозненским «Ахматом» и пермским «Амкаром».

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Иванов, Митришев, Балай, Лео.

    «Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев, Комолов, Гол, Прокофьев, Бодул.

    Встреча начнется 16 июля в 21:30 по Москве на грозненском стадионе «Ахмат Арена».

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    Источник: РПЛ

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    16.07.2017 21:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июля 2017, 21:20

      Грозненцы сверхмотивированы..... Думаю во всех домашних матчах они будут стараться доминировать всю игру.... Зритель там требователен, в ложах часто сидят очень уважаемые люди... Тяжело будет всем гостевым командам.... Чувствую, Амкар сегодня не убережётся, если будет играть в своём стиле.....

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