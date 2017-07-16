Сампайо и Лео выйдут против «Амкара» с первых минут, у пермяков в основе Рязанцев

Стали известны стартовые составы на матч первого тура РФПЛ между грозненским «Ахматом» и пермским «Амкаром».

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Иванов, Митришев, Балай, Лео.

«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев, Комолов, Гол, Прокофьев, Бодул.

Встреча начнется 16 июля в 21:30 по Москве на грозненском стадионе «Ахмат Арена».

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