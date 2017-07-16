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    У Будогосского нет претензий по судейству Суперкубка России

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский поделился мнением о работе судьи Владислава Безбородова на матче за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:2). Напомним, после матча главный тренер железнодорожников Юрий Семин сказал, что арбитр испортил игру.

    «У меня нет принципиальных претензий к работе Безбородова», – сказал Будогосский.

    Вчера работу Безбородова на встрече одобрил глава РФС Виталий Мутко.

    Источник: ТАСС

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    16.07.2017 14:21
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 16 июля 2017, 21:02

      Кто бы бл... сомневался! Ошибок в обе стороны огромное количество! Почему не Карасев судил?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6628

      maior-60 16 июля 2017, 16:14

      А у кого они есть?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 16 июля 2017, 16:12

      В РФС сидят люди, которые тянутся к баблу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 16 июля 2017, 15:55

      А кто-то думал, что будут?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +263

      Джавел. 16 июля 2017, 15:36

      Круговая порука...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -13

      Popularov 16 июля 2017, 15:30

      А для Будогосского дело ПРИНЦИПА скандалить в каждом матче в пользу Спартака!
      Федун укрепил судейскую позицию и надо отрабатывать спонсорский контракт!
      А про ЧЕСТЬ, СОВЕСТЬ и УМ - это не про Будогосского и не про Безбородова!
      Они свои интересы личного ОБОГАЩЕНИЯ поставили выше интересов команд РФПЛ в угоду федуновских!
      Вообще я считаю Безбородова самым СКАНДАЛЬНЫМ судьёй нашего чемпионата.
      Каррера не переиграл Сёмина!
      Сёмина и его Локомотив, переиграл Безбородов вместе с Будогосским и Федуном!!!
      Топорная СКАНДАЛЬНАЯ работа, а по другому они работать НЕ УМЕЮТ.
      Червиченко высказал очень интересную мыль, а главное ПРАВДИВУЮ, которая полностью соответствует сегодняшним реалиям Спартака и Федуна!
      - Что укреплять «Спартаку»?
      Надо ещё сильнее укрепить судейскую позицию, тогда будет всё великолепно».
      И вот Федун, в аккурат к Суперкубку, укрепил судейскую позицию и вот вам результат!
      Очередной судейский скандал Безбородова имени Будогосского!
      Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко обрушился с критикой на арбитра Владислава Безбородова, обслуживавшего матч за Суперкубок России.
      - «Если говорить о судействе во время вчерашнего матча — то, что творится, это ПОЗОР.
      - «Спартак» как и в этом, так и в предыдущем сезоне делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на судейство в свою пользу.
      - Моё личное мнение, что Владислав Безбородов — самый коррумпированный и продажный судья.
      - Он в прошлом сезоне 2016/17 вытащил два-три матча «Спартак» за уши.
      - Насчёт эпизода с Адриано могу сказать, что все нормальные люди, которые это видели, поняли, что это тянуло на красную карточку.
      - Игрок бьёт своего соперника вначале рукой в лицо, локтем, а потом ещё добивает ногой сверху, а после этого корчит из себя дурачка, что ему наступили на руку.
      В прошлом сезоне 2016/17 при его судействе "Спартак" раза три одержал скандальные победы.
      Вообще удивляюсь, как соперники "красно-белых" соглашаются играть против них при судействе этого скандального арбитра.
      На 75-й минуте он просто был обязан удалять с поля Луиза Адриано за грубую игру против Тарасова.
      После этого он просто начал судить в одну сторону, что и предрешило судьбу встречи.
      Самое неприятное это то, что Суперкубок России является прологом к чемпионату, и уже с самого его начала мы видим, что "Спартак" опять в этом сезоне 2017/18 будут судить "по-особенному", по ЗАВЕТАМ и тухлым победам, крёстного СПОНСОРА наших скандальных арбитров Федуна.

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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > Popularov 16 июля 2017, 16:00

      Эй, писатель! Лично у меня сложилось мнение, что матч ты просто не смотрел, иначе бы не писал столько ерунды. Найди запись этого матча и посмотри, когда посмотришь ответь мне на простой вопрос, если ты считаешь, что Спартак зарядил Безбородова, то почему он не назначал как минимум два пенальти в ворота Локо, первый за игру рукой, второй за 100%-ный снос Промеса в штрафной?

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      Рейтинг: +128

      kamyartem > Andrey160268 16 июля 2017, 16:08

      1-й не за игру рукой, а за попадание мяча в руку, за что уж давненько точки не ставят, а 2-й так сказать извинился за 100% удаление Андриано, чего могло уже и не быть

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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > kamyartem 16 июля 2017, 16:25

      Отчасти согласен с тобой, в первом случае момент на усмотрение арбитра, но ведь наш друг Popularov утверждает, что Безбородов был "заряжен" Спартаком на этот матч, тогда что помешало ему поставить пеналь? В случае с Промесом опять нет пеналя, хорошо Безбородов так извинился за Адриано, так где же здесь предвзятость о которой написал роман в стихах господин Popularov?

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Popularov 16 июля 2017, 16:41

      Ну объясни мне тогда другую вещ)) если ты с Питера и Безбородов тоже с Питера, то о каком договорном матче была речь)) Безбородов являлся воспитанником Зенита начиная с 1991 года, так о каком договоре идет речь???? Или же у тебя все одно, если Спрартак выиграл, то значит виноваты судьи!!!! И да, тебе для сведения, Спартаку были показаны 4 желтые карточки и две Локомотиву))) если ты говоришь, что он судил в пользу Спартака!

      А на счет Червиченко это еще та падаль и прислушиваться к его бреду нет никакого смысла

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      Рейтинг: +643

      Symbol > kamyartem 16 июля 2017, 16:45

      А вот в игре Ростова поставили. Как же так то? Нестыковочка?

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Popularov 16 июля 2017, 17:36

      что за бред,а? Локо сами виноваты что проиграли! 2 мяча в БЛИЖНИЙ угол пропустить... на судейство сейчас глупо смотреть! грубые ошибки были в обе стороны! при желании Безбородов мог назначить 3, а то и 4 пенальти в ворота Локо! а удаление Адриано... ну бывает) такие моменты и в Европе есть! единственно что поразило, это поведение Адриано! сам сначала ударил в грудь Тарасова и когда вставал, шипами на руку Тарасова наступил и стоял... вот за такие моменты вообще убивать надо... неуважение к сопернику полное... теперь все увидели сущность Адриано и он ни чем не лучше Ари,который тоже не без греха...
      А по игре: игра боевая была! ни чуть не стыдно за локо! после 70 минуты было видно что просели физически... нов целом доволен) особенно Фарфаном и Квирквелией... Сабо так вообще лучший в составе локо!

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > RedGreenHooligan 16 июля 2017, 20:00

      Согласен на счет Фарфана и Кверквелии. Перуанец на много лучше выглядел, чем по весне.

      2
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      Рейтинг: +157

      ADmira1 16 июля 2017, 14:48

      В нашей стране постоянно так. Простым людям всё видно и понятно, а какие-то чиновники ничего не хотят видеть, кроме своего кармана.

      7
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 16 июля 2017, 14:36

      шаблонный ответ))) судья хоть и отсудил ровно ошибаясь в обе стороны, но притензий должно быть дофига!

      3
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 16 июля 2017, 14:36

      Будогосский сам также судил безобразно.

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 июля 2017, 14:36

      А зря, что нет ((

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