У Будогосского нет претензий по судейству Суперкубка России

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский поделился мнением о работе судьи Владислава Безбородова на матче за Суперкубок России между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:2). Напомним, после матча главный тренер железнодорожников Юрий Семин сказал, что арбитр испортил игру.

«У меня нет принципиальных претензий к работе Безбородова», – сказал Будогосский.

Вчера работу Безбородова на встрече одобрил глава РФС Виталий Мутко.