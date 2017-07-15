Сборная Англии выиграла Евро-U19, Стерлинг забил в свои ворота

Решающий матч чемпионата Европы среди команд до 19 лет сборная Англии обыграла сверстников из Португалии со счетом 2:1. Счет открыл защитник «Астон Виллы»-U23 Иса Сулиман, после чего игрок обороны «Челси» Дюжон Стерлинг отметился автоголом. Победный мяч забил Лукас Нмеча, выступающий за молодежный состав «Манчестер Сити».

Чемпионат Европы-U19. Финал

Португалия – Англия – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Сулиман, 50; 1:1 – Стерлинг, 56 (в свои ворота); 1:2 – Нмеча, 68.