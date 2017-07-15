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    Сборная Англии выиграла Евро-U19, Стерлинг забил в свои ворота

    Решающий матч чемпионата Европы среди команд до 19 лет сборная Англии обыграла сверстников из Португалии со счетом 2:1. Счет открыл защитник «Астон Виллы»-U23 Иса Сулиман, после чего игрок обороны «Челси» Дюжон Стерлинг отметился автоголом. Победный мяч забил Лукас Нмеча, выступающий за молодежный состав «Манчестер Сити».

    Чемпионат Европы-U19. Финал

    Португалия – Англия – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сулиман, 50; 1:1 – Стерлинг, 56 (в свои ворота); 1:2 – Нмеча, 68.

    Источник: Twitter

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    15.07.2017 21:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 июля 2017, 21:51

      Вот немцы, да британцы наладили подготовку молодёжи... Титулы, игры за основу в высших дивизионах... При удачном раскладе кого-нибудь увидим на ЧМ!... К сожалению, из нашей победной сборной пробился только Головин....

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