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    Деулофеу официально вернулся в «Барселону»

    «Барселона» объявила о переходе полузащитника Жерара Деулофеу. Напомним, что каталонский клуб воспользовался правом обратного выкупа и вернул игрока из «Эвертона».

    Как сообщается на официальном сайте сине-гранатовых, 23-летний испанец успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт.

    В прошедшем сезоне Деулофеу выступал на правах аренды в «Милане». Хавбек провел 17 матчей чемпионата Италии, забив четыре гола и сделав две результативные передачи.

    Источник: ФК «Барселона»

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    14.07.2017 15:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 15 июля 2017, 01:36

      Не факт что приживётся - у Фабрегаса не зашло.

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 14 июля 2017, 16:32

      Веррати + Коутиньо = Деулофеу и Витиньо)

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