Деулофеу официально вернулся в «Барселону»

«Барселона» объявила о переходе полузащитника Жерара Деулофеу. Напомним, что каталонский клуб воспользовался правом обратного выкупа и вернул игрока из «Эвертона».

Как сообщается на официальном сайте сине-гранатовых, 23-летний испанец успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт.

В прошедшем сезоне Деулофеу выступал на правах аренды в «Милане». Хавбек провел 17 матчей чемпионата Италии, забив четыре гола и сделав две результативные передачи.