«Рома» готова платить Наингголану пять миллионов в год

«Рома» намерена удержать в команде полузащитника Раджу Наингголана. Как сообщается, клуб предложил 29-летнему футболисту новый контракт. Если бельгиец подпишет соглашение, то его зарплата в год составит пять миллионов евро с учетом различных бонусов. Нынешний контракт Наингголана истекает летом 2020 года. Ранее сообщалось о готовности «Интера» приобрести хавбека.

В прошедшем сезоне Серии А футболист провел 37 матчей, забив 11 голов и сделав пять голевых передач.