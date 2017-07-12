«Рома» готова платить Наингголану пять миллионов в год

Наингголан получал меньше?интересно девки пляшут, почему и за что в Локомотиве Чорлука получает 5 лямов? Вот и вся арифметика и всякие лимиты зарплаты надо урезать особенно русским игрокам типа Кокорина и Дзюбы, чтобы они пахали как Наингголан
«Рома» намерена удержать в команде полузащитника Раджу Наингголана. Как сообщается, клуб предложил 29-летнему футболисту новый контракт. Если бельгиец подпишет соглашение, то его зарплата в год составит пять миллионов евро с учетом различных бонусов. Нынешний контракт Наингголана истекает летом 2020 года. Ранее сообщалось о готовности «Интера» приобрести хавбека.
В прошедшем сезоне Серии А футболист провел 37 матчей, забив 11 голов и сделав пять голевых передач.