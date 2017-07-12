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    «Рома» готова платить Наингголану пять миллионов в год

    «Рома» намерена удержать в команде полузащитника Раджу Наингголана. Как сообщается, клуб предложил 29-летнему футболисту новый контракт. Если бельгиец подпишет соглашение, то его зарплата в год составит пять миллионов евро с учетом различных бонусов. Нынешний контракт Наингголана истекает летом 2020 года. Ранее сообщалось о готовности «Интера» приобрести хавбека.

    В прошедшем сезоне Серии А футболист провел 37 матчей, забив 11 голов и сделав пять голевых передач.

    Источник: Football Italia

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    12.07.2017 08:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2017, 09:41

      Наингголан получал меньше?интересно девки пляшут, почему и за что в Локомотиве Чорлука получает 5 лямов? Вот и вся арифметика и всякие лимиты зарплаты надо урезать особенно русским игрокам типа Кокорина и Дзюбы, чтобы они пахали как Наингголан

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 июля 2017, 10:05

      Если и его продадут, то Мончи лучше брить бороду, растить волосы и валить в Уганду)))) Не простят.

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