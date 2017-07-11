Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Урала» Иванов поддержал идею Федуна о лимите «8+17» в заявке

Президент «Урала» Иванов поддержал идею Федуна о лимите «8+17» в заявке

11 июля 2017, 15:14
9

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил согласие с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, заявившим ранее, что оптимальным лимитом на легионеров в РФПЛ будет «8 иностранцев плюс 17 россиян» в заявке на сезон.

Ранее глава РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что лимит будет изменен перед началом сезона-2018/19. При это он подчеркнул, что он легионеров в заявке будет меньше, чем 10, как заявлялось ранее.

«Я бы поддержал Леонида Федуна, который предложил заявку по схеме «8+17». Для сборной России нужны игроки. У нас есть молодые футболисты, которым нужно расти и играть в Премьер-лиге. Если они будут сидеть на лавке, то ничего хорошего не получится.

Также важно, какого качества к нам будут приезжать иностранные футболисты. Они должны быть талантливыми и уровня своих национальных команд, такими как Халк или Витсель, у которых российские игроки смогут учиться. Надо сделать как в Англии – сыграл 15 матчей за сборную и получил рабочую визу.

Нужны критерии, чтобы нам не завозили «мусорных» игроков из Нигерии и других стран, а наши футболисты просиживали на лавке. Если гендиректор взял иностранного футболиста, значит, тренер будет ставить иностранцев вместо россиян. Посмотрите, как российские игроки бились за сборную на Кубке конфедераций. Да, им не хватило мастерства, но у них было желание играть за страну», – сказал Иванов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Федун Леонид Иванов Григорий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sidul1
1499777810
получается,или сборная-или качественный чемпионат?Я-за чемпионат!!!
Ответить
WHU
1499779934
Всё что нужно - это обязательно 5-8 "своих воспитаников" в заявке.
Ответить
Snek
1499781410
Так не покупайте мусорных игроков в чём проблема?
Ответить
x-x-x-x-x
1499782464
БЛИИН!!!! одна и та же пластинке уже несколько лет и топчать на месте
Ответить
Челнинец
1499790000
10-15 лучше
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
1
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
3
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
5
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
32
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
7
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
9
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
2
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
Все новости
Все новости
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
7
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
9
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
16
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
41
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
7
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
20
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
4
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
5
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+