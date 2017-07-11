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    Президент «Урала» Иванов поддержал идею Федуна о лимите «8+17» в заявке

    Президент «Урала» Григорий Иванов выразил согласие с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, заявившим ранее, что оптимальным лимитом на легионеров в РФПЛ будет «8 иностранцев плюс 17 россиян» в заявке на сезон.

    Ранее глава РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что лимит будет изменен перед началом сезона-2018/19. При это он подчеркнул, что он легионеров в заявке будет меньше, чем 10, как заявлялось ранее.

    «Я бы поддержал Леонида Федуна, который предложил заявку по схеме «8+17». Для сборной России нужны игроки. У нас есть молодые футболисты, которым нужно расти и играть в Премьер-лиге. Если они будут сидеть на лавке, то ничего хорошего не получится.

    Также важно, какого качества к нам будут приезжать иностранные футболисты. Они должны быть талантливыми и уровня своих национальных команд, такими как Халк или Витсель, у которых российские игроки смогут учиться. Надо сделать как в Англии – сыграл 15 матчей за сборную и получил рабочую визу.

    Нужны критерии, чтобы нам не завозили «мусорных» игроков из Нигерии и других стран, а наши футболисты просиживали на лавке. Если гендиректор взял иностранного футболиста, значит, тренер будет ставить иностранцев вместо россиян. Посмотрите, как российские игроки бились за сборную на Кубке конфедераций. Да, им не хватило мастерства, но у них было желание играть за страну», – сказал Иванов.

    Источник: ТАСС

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    11.07.2017 15:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 11 июля 2017, 19:20

      10-15 лучше

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 11 июля 2017, 17:14

      БЛИИН!!!! одна и та же пластинке уже несколько лет и топчать на месте

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek 11 июля 2017, 16:56

      Так не покупайте мусорных игроков в чём проблема?

      -1
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      Рейтинг: +40

      WHU 11 июля 2017, 16:32

      Всё что нужно - это обязательно 5-8 "своих воспитаников" в заявке.

      1
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      Рейтинг: +125

      КВ 30 > WHU 11 июля 2017, 17:32

      Согласен свои воспитанники должны играть,хотябо 2-3

      0
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > КВ 30 11 июля 2017, 17:38

      Человек 5 не то чтобы в заявке,а в составе

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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа > WHU 12 июля 2017, 05:54

      А назовите все клубы РФПЛ, где играют свои выпускники и где остальным их взять, если ДЮСШки подрезают на корню. Я не про Москву и Краснодар.

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 11 июля 2017, 15:56

      получается,или сборная-или качественный чемпионат?Я-за чемпионат!!!

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