Президент «Урала» Иванов поддержал идею Федуна о лимите «8+17» в заявке

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил согласие с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном, заявившим ранее, что оптимальным лимитом на легионеров в РФПЛ будет «8 иностранцев плюс 17 россиян» в заявке на сезон.

Ранее глава РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что лимит будет изменен перед началом сезона-2018/19. При это он подчеркнул, что он легионеров в заявке будет меньше, чем 10, как заявлялось ранее.

«Я бы поддержал Леонида Федуна, который предложил заявку по схеме «8+17». Для сборной России нужны игроки. У нас есть молодые футболисты, которым нужно расти и играть в Премьер-лиге. Если они будут сидеть на лавке, то ничего хорошего не получится.

Также важно, какого качества к нам будут приезжать иностранные футболисты. Они должны быть талантливыми и уровня своих национальных команд, такими как Халк или Витсель, у которых российские игроки смогут учиться. Надо сделать как в Англии – сыграл 15 матчей за сборную и получил рабочую визу.

Нужны критерии, чтобы нам не завозили «мусорных» игроков из Нигерии и других стран, а наши футболисты просиживали на лавке. Если гендиректор взял иностранного футболиста, значит, тренер будет ставить иностранцев вместо россиян. Посмотрите, как российские игроки бились за сборную на Кубке конфедераций. Да, им не хватило мастерства, но у них было желание играть за страну», – сказал Иванов.