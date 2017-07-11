Моуринью выбирал между Лукаку и Лаказеттом

Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт мог оказаться в составе «Манчестер Юнайтед». Футболист был интересен главному тренеру клуба Жозе Моуринью. Окончательный выбор португальского специалиста пал на нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку. Сам же Лаказетт в итоге перешел в лондонский «Арсенал».

В прошлом сезоне Лаказетт сыграл в 30 матчах чемпионата Франции, забив в них 28 голов и отдав три результативные передачи.