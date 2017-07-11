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    Моуринью выбирал между Лукаку и Лаказеттом

    Нападающий «Лиона» Александр Лаказетт мог оказаться в составе «Манчестер Юнайтед». Футболист был интересен главному тренеру клуба Жозе Моуринью. Окончательный выбор португальского специалиста пал на нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку. Сам же Лаказетт в итоге перешел в лондонский «Арсенал».

    В прошлом сезоне Лаказетт сыграл в 30 матчах чемпионата Франции, забив в них 28 голов и отдав три результативные передачи.

    Источник: Guardian.com

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    11.07.2017 09:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 11 июля 2017, 15:33

      Ой я не уверен, что правильный выбор. Александр - топ, но правда без опыта в Англии. Поживем - увидим, но было бы здорово взять обоих и не выбирать)
      Ибра и Руни ушли, пришел только Лукаку. Нужен еще нап для подыгрыша (ну или АП)

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