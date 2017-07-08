ФНЛ. «Оренбург» переиграл «Тамбов»

В поединке первого тура ФНЛ «Оренбург» в родных стенах добыл победу над «Тамбовом».

Гости открыли счет уже на шестой минуте усилиями Александра Горбатюка, однако еще в первом тайме оренбуржцы сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед благодаря точным ударам Михала Дуриша и Благо. Во второй половине встречи счет так и не изменился.

Первенство ФНЛ. 1-й тур

Оренбург – Тамбов – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Горбатюк, 6; 1:1 – Дуриш, 26; 2:1 – Благо, 36 (с пенальти).

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