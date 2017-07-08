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    ФНЛ. «Оренбург» переиграл «Тамбов»

    В поединке первого тура ФНЛ «Оренбург» в родных стенах добыл победу над «Тамбовом».

    Гости открыли счет уже на шестой минуте усилиями Александра Горбатюка, однако еще в первом тайме оренбуржцы сумели не только сравнять счет, но и выйти вперед благодаря точным ударам Михала Дуриша и Благо. Во второй половине встречи счет так и не изменился.

    Первенство ФНЛ. 1-й тур

    Оренбург – Тамбов – 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Горбатюк, 6; 1:1 – Дуриш, 26; 2:1 – Благо, 36 (с пенальти).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2017 18:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 8 июля 2017, 21:29

      Эпично звучали вопли диктора "Гол-гол-гол" на пустых трибунах. Оренбург, ты всегда будешь одинок. (в отличие от Ливерпуля)

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