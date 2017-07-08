«Лион» видит в Чичарито замену Лаказетту

Нападающий «Байера» Хавьер Эрнандес попал в сферу интересов «Лиона». Сообщается, что французский клуб видит в 29-летнем форварде замену Александру Лаказетту, который ранее перебрался в «Арсенал».

«Байер» готов расстаться с игроком сборной Мексики за 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Германии Чичарито записал на свой счет 10 голов в 25 матчах.