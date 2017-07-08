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    «Лион» видит в Чичарито замену Лаказетту

    Нападающий «Байера» Хавьер Эрнандес попал в сферу интересов «Лиона». Сообщается, что французский клуб видит в 29-летнем форварде замену Александру Лаказетту, который ранее перебрался в «Арсенал».

    «Байер» готов расстаться с игроком сборной Мексики за 15 миллионов евро.

    В прошедшем сезоне чемпионата Германии Чичарито записал на свой счет 10 голов в 25 матчах.

    Источник: Bild

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    08.07.2017 11:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 8 июля 2017, 13:09

      то есть вчерашнее заявление мсье Женезье о том, что его удовлетворяет линия атаки и до августа они пока не планируют искать конкретно кого то и тут вдруг они горошка хотят взять?)

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