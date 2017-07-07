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    «Валенсия» объявила о покупке Нето

    Сегодня «Бомбардир» писал о договоренности между «Валенсией» и «Ювентусом» касаемо перехода голкипера Нето.

    Испанский клуб объявил о подписании контракта с бразильцем. Соглашение рассчитано до 2021 года. Сумма сделки оценивается в 7 миллионов евро.

    В минувшем сезоне Серии А вратарь принял участие в восьми встречах, в которых пропустил два гола. Команда Массимилано Аллегри выиграла внутреннее первенство.

    Источник: ФК «Валенсия»

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    07.07.2017 21:09
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