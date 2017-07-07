«Валенсия» объявила о покупке Нето

Сегодня «Бомбардир» писал о договоренности между «Валенсией» и «Ювентусом» касаемо перехода голкипера Нето.
Испанский клуб объявил о подписании контракта с бразильцем. Соглашение рассчитано до 2021 года. Сумма сделки оценивается в 7 миллионов евро.
В минувшем сезоне Серии А вратарь принял участие в восьми встречах, в которых пропустил два гола. Команда Массимилано Аллегри выиграла внутреннее первенство.
Neto también se ha hecho su primer selfie con @BLU_Products y uniéndose así a #VCFBLU #BoldLikeUs #VCFdespegamos #SomNeto #SomVCF pic.twitter.com/f3Evi0YUXj— Valencia CF (@valenciacf) 7 июля 2017 г.