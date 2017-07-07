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    Дриусси 11 июля пройдет медицинский осмотр для «Зенита»

    Нападающий «Ривер Плейта» Себастьян Дриусси близок к переходу в «Зенит». По информации Clarin, 11 июля 21-летний аргентинец прибудет в Европу, чтобы пройти медицинский осмотр для петербургского клуба.

    Ранее сообщалось, что форвард подпишет с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный на пять лет. Сумма трансфера оценивается в 21 миллион евро.

    На счету Дриусси в прошедшем сезоне чемпионата Аргентины – 20 забитых мячей и три голевых паса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2017 16:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 7 июля 2017, 19:03

      Смысл был продавать витселя и халка что бы покупать потом этих

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 июля 2017, 18:39

      Ну всё. Зенит - чемпион!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      ded-53 7 июля 2017, 17:00

      Посмотрим, посмотрим...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июля 2017, 16:44

      обязательно его надо проверить на допинг,а то как бы чего не вышло купить купят, а потом года на три дисквалифицируют

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 7 июля 2017, 16:27

      Массовая скупка всего подряд.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 7 июля 2017, 16:05

      хтой то?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      westminster1 > zlobny_zenitos 7 июля 2017, 16:23

      "Нападающий «Ривер Плейта» ... 21-летний аргентинец.. "

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > westminster1 7 июля 2017, 17:08

      да это прям помогло:)

      1
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      Рейтинг: +105

      westminster1 > zlobny_zenitos 7 июля 2017, 17:14

      я рад))

      0
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