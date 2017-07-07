Дриусси 11 июля пройдет медицинский осмотр для «Зенита»

Нападающий «Ривер Плейта» Себастьян Дриусси близок к переходу в «Зенит». По информации Clarin, 11 июля 21-летний аргентинец прибудет в Европу, чтобы пройти медицинский осмотр для петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что форвард подпишет с сине-бело-голубыми контракт, рассчитанный на пять лет. Сумма трансфера оценивается в 21 миллион евро.

На счету Дриусси в прошедшем сезоне чемпионата Аргентины – 20 забитых мячей и три голевых паса.