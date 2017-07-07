«Бешикташ» готов арендовать Нани

Полузащитник «Валенсии» Нани может продолжить свою карьеру в «Бешикташе». Турки готовы взять в аренду португальского футболиста. С испанской стороны же рассчитывают продать 30-летнего игрока.

Стоит отметить, что «Валенсия» ранее объявила о выставлении на трансфер своего футболиста. Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2019 года.

В прошедшем сезоне Нани сыграл в 25 матчах испанской Примеры, забив в них пять голов и сделав восемь результативных передач.