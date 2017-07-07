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    «Бешикташ» готов арендовать Нани

    Полузащитник «Валенсии» Нани может продолжить свою карьеру в «Бешикташе». Турки готовы взять в аренду португальского футболиста. С испанской стороны же рассчитывают продать 30-летнего игрока.

    Стоит отметить, что «Валенсия» ранее объявила о выставлении на трансфер своего футболиста. Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2019 года.

    В прошедшем сезоне Нани сыграл в 25 матчах испанской Примеры, забив в них пять голов и сделав восемь результативных передач.

    Источник: A Bola

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    07.07.2017 10:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 июля 2017, 11:06

      Бешикташ решил собрать сборную Португалии?

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